DRINKER: – Jeg er ikke så fan av å ha et navn som gjør at man blir knyttet til én spesifikk ting. Det gir lite spillerom – et bredt spekter er morsommere å jobbe med, sier Chris Grøtvedt ( 38) hos *Ism i Oslo.

Fordelt på to etasjer sikter baren ved Stortinget å være et bransjested i hovedetasjen, og ha mer unike og spesielle opplevelser i kjelleren. Der sitter de blant annet på det som skal være Nord-Europas største utvalg av vintage brennevin.

– Alle menyene vi gjør er laget for ulike ismer – og det finnes 2.700 slike ord. Hver gang vi gjør noe, bruker vi det for å knytte det til vårt eget brand. Mens vi tidligere har hatt hedonisme, humanisme og minimalisme, handler menyen vår nå om antirasisme.

Den nye menyen kom som et resultat av hva som har skjedd rundt omkring i verden de siste årene, som da George Floyd ble drept i USA i 2020.

– Vi ville gjøre noe som vi virkelig tror på og synes er viktig. Det er også en sak som faller meg nært hjertet, med familie som kommer fra Sør-Amerika.

Chris Grøtvedt, Partner og kreativ direktør på *Ism. Tidligere Theatercafeen og The Thief. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

På menyen

– Det er en litt mer vågal meny som skal fungere som et medium for informasjon. Her har vi valgt ulike personligheter som gjennom de siste par hundre årene har vært med på historiske hendelser som har betydd mye for hvor vi står i dag.

Baren har slått seg sammen med den Oslo-baserte popart-kunstneren Jonathan Varcoe, som har skildret de ulike personlighetene.

– Det er noen kjente og noen kanskje mindre kjente, men vel så viktige personer drinkene er oppkalt etter; Nelson Mandela, Dalai Lama, Angela Davis, Oskar Schindler, William Wallace, Antonio de Montesino, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln og Martin Luther King jr.

Menyen er formet som brosjyrene man kjenner igjen fra museumsbesøk, med informasjon om både personen og saken, om drinken, ingrediensene og smaksbildet.

– Blood and Sand er en klassisk drink som ble funnet opp på 20-tallet, men som jeg vil si er en av de mest ubalanserte drinkene som finnes. Originalen synes jeg ikke er noe god i det hele tatt, og altfor bitter.

Derfor har *Ism gjort en vri på den til en slags oppgradert Manhattan istedenfor.

– Oskar Schindler er en drink som er ekstremt pen å se på. Grunnen til at vi valgte Blood and Sand som utgangspunktet for den, er fordi Schindler i sine memoarer beskriver en episode der han er dritings nede ved Dødehavet, og går rundt i sanden med blod på sine føtter. Det ble et slags artig ordspill.

Memoarene er fra boken hvor Schindler skildrer alt han gjorde for jødene i skjul i sitt samarbeid med nazistene under andre verdenskrig, ifølge Chris.

– I denne drinken har vi tatt smakene fra Blood and Sand, og gjort den enda bedre. Istedenfor bare kirsebærlikør og appelsinjuice har vi gjort den mer fruktig med kirsebærsaft fra Askim Bærpresseri i tillegg. Det gjør den friskere og freshere med bedre kropp, og ikke like blass som originalen.

Chris Grøtvedt er barteder på ISM, Han lager drinken Oskar Schindler. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Oppskrift: Oskar Schindler

2 cl Smokey Monkey whisky

1 cl Cherry Heering

1 cl Luxardo Antico eller annen søt vermut med kirsebærsmak

2 cl kirsebærsaft

2 cl ferskpresset appelsinjuice

1 cl ferskpresset sitronjuice

– Rør alle ingrediensene sammen med isbiter i 20 sekunder direkte i et mikse- eller rocksglass. Fargen på denne drinken ser faktisk ut som blod, så det er garnityr nok i seg selv.