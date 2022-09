Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VINTIPS: Soppsesongen er startet, og bilder av årets sikreste høsttegn dukker nå opp i sosiale medier. De hemmelige soppstedene er steder man verner om, fordi en god soppsanker vet at sannsynligheten for at soppen er tilbake neste år er stor. Vintipsene er det derimot ingen grunn til å holde hemmelige. Hvilke viner passer best til sopp?

Tommelfingerregel

Soppretter har en duft og et smaksbilde av tørket frukt, nøtter, moden skinke, kryddertoner, fermentert ost, melon og aprikos. Finner man vin med samme duftbilde, er man på rett vei. En modnet hvitvin eller musserende, en tørr fino sherry eller en gammel bual madeira er nydelige kombinasjoner.

Rødvin som er syv–tolv år og laget av Pinot Noir eller Nebbiolo er også godt til sopp, da disse ofte får en karakter av skogsbunn i duft og smaksbilde.

Er soppen selve hovedingrediensen, som i grillet toast med kantareller, soppsuppe eller en sopprisotto, velger man en hvitvin med en rikere og fyldigere smak eller champagne med utpreget alderspreg. Er soppen en del av garnityret i kjøttretter med lammelår eller vilt, velger man rødvin med middels til markerte tanniner og god fruktighet, mens til lettere retter som kylling og svin kobler man mindre snerpete, men leskende rødviner med dempet til moderat syrlighet.

Hvilken vin drikker man til sopp?

Det er mye av grunnsmaken umami i ubehandlet sopp, og sammen med en stedegen til dels kraftig smakskarakter fra hvor den vokser, må soppen tilberedes for å yte sitt beste.

Og det er kvalitetsforskjeller på sopp. Kjenn forskjellen på en butikkjøpt kantarell og en nyrenset kantarell fra skogen.

Hemmeligheten med å matche sopp til vin er å gjøre soppen «vinvennlig» med varmebehandling. Med varme som koking og steking dempes umamikarakteren, og soppsmaken kommer mer frem.

Anbefalte viner til sopp:



Skogens gull: Traktkantarell, eller Craterellus tubaeformus. Foto: Foto: Kristin E. Fostervold

Hvor finner man sopp?

Om du ikke har funnet ditt hemmelige sted; gjør gjerne et søk på finn.no på kantareller. Ifølge Norges sopp- og nyttevekstforbunds nettsider finner man sopp nær sagt overalt – i alle typer biotoper. Selv om det først og fremst er august, september og oktober som er høysesong for matsopp, kan du faktisk finne sopp hele året.

Nettstedet soppdilla.no og soppkontroll.no er å anbefale om man skal ut på sin første sopptur. Kunnskapen hos en soppkontroll gir trygghet. Første bud for deg som sopp-plukker er å studere soppen nøye og forsikre deg om at alle kjennetegnene stemmer. Hvis du i tillegg lærer deg de fem giftigste soppene, er du bedre rustet til å styre unna farlige sopper og sopp som ikke har matkvalitet.

Soppsesong: Skogen venter. Foto: Kristin E. Fostervold

Sjekk før man spiser

Soppekspert Kristin E. Fostervold hos soppdilla.no anbefaler nybegynnere å starte med noen få sikre sopper, og utvide etter hvert. Når man skal sanke sopp bør man ha en kurv å plukke i, og gjerne en soppkniv med børste, så man kan grovrense soppen i skogen. Det er mye lettere å rense soppen hjemme om den ikke er full av jord, og det er kjedelig å dra med seg markspist sopp hjem. Man skal aldri legge sopp man er usikker på sammen med matsoppen, derfor er det lurt å ha med en egen boks eller papirpose til slike funn.

Er man på jakt etter matsopp, er det et godt tips å finne etablerte myrlendte skogområder eller gammelskog som ikke har vært berørt av tynning og skogsarbeid. Se etter skogsområder med mye mose og lite planter. Mange arter trives også på gressplener, i åker og eng – og på beitemark eller i kulturlandskap. Vinene er derimot lette å finne: oppsøk ditt nærmeste vinmonopol for å bestille ukens anbefalte viner.