VIN: Verden er full av etablerte sannheter når det gjelder vin. Vinsnobber, vinkjennere og vineksperter har sitt et eget stammespråk, som er vanskelig å forstå for dem som står på utsiden og bare vil kjøpe en flaske god vin. For hva legger man i begrepet «god vin»?

Verdens dyreste vin

Finnes det gode viner fra andre steder enn Bourgogne i Frankrike? Pris er ofte det første spørsmålet som må avklares. Hva du legger på bordet av kontanter har en viss betydning, men ikke i alle tilfeller.

Vinområdet Bourgogne er i en særstilling når det gjelder pris. Under Bourgogne-slippet på Vinmonopolet for noen få år siden ble den dyreste flasken Romanée-Conti Grand Cru fra 2014 solgt for 45.175 kroner. Før åpningstid sto nærmere 100 forventningsfulle vininteresserte timevis i kø. De trosset minusgrader og iskald vind på Aker Brygge, i håp om å kjøpe en god flaske vin. Eller flere. Deres kunnskap om Bourgogne eller smakskompetanse gjorde dem villige til å betale dyrt i forhold til kvalitet. Kall det gjerne galskap, men det ble verre. I 2019 holdt Vinmonopolet og Blomqvist en ny vinauksjon. Auksjonens dyreste objekt ble en av de mest kostbare vinene Vinmonopolet og Blomqvist noensinne har auksjonert bort. En magnumflaske Domaine de la Romanée-Conti fra 1998 ble solgt for 130.000 kroner.

Avkastning 13.000 prosent

I internasjonalt perspektiv blekner dog summen sammelignet med salget av en treliters flaske fra 1970-årgangen, som summerte seg til 703.000 kroner i New York sommeren 2020. Kostprisen en gang på 80-tallet var omtrent 5.500 kroner. Vinsamleren, Benjamin Ichinose, fikk med andre ord en pen avkastning på formidable 13.000 prosent.

For å finne tidenes dyreste omsatte vinflaske må vi tilbake til 2018. Da ble en flaske – igjen – fra Romanée-Conti fra 1945 solgt for hele 4,5 millioner. 17 ganger over forventet pris.

Etter vår mening finnes det ingen pris som kan forsvare disse summene om forutsetningen er å drikke vinen. Domaine de la Romanée-Conti og mange andre toppviner i Burgund er ikke lenger viner som som lages med formålet å kunne drikkes. Etterspørselen og prisen gjør vinene om til investeringsobjekter.

Vinene som skal drikkes

Det finnes viner som har karakter, smaksfylde og en pris som kan vurderes som en god flaske vin. God smak handler om smakskompetanse, som er forskjellig hos alle. Fra dem som smaker tusenvis av viner hvert år til dem som knapt drikker vin. En ting er sikkert, det er sjelden du trenger å betale overnevnte summer for å oppleve god vin. Når vin blir laget kun for å være et investeringsobjekt bør man se på utvalget Vinmonopolet ellers har, som er på nærmere 23.000 varelinjer i alle kategorier.

God vin og forståelsen av det handler om å prøve. Ikke bare én gang, men mange ganger. Gjerne den samme vinen, vinstilen eller samme vin i forskjellige årganger. Da får man etterhvert en mening av hva som er god smak for deg. Dessverre handler mye oppfattelse om god smak alene om sødme. Det er lett å kamuflere dårlig druemost med restsødme eller enzymer. Etablerte merkevarenavn innen vinens verden vet å ta seg betalt, men utfordringen for små ukjente produsenter er å balansere kvalitet med hva du får betalt for vinen.

Opp til 1.500 kroner

Fellesnevneren for at viner oppfattes som gode er at vinene er fruktdrevne, med markert syrlighet. For oss er dette god vin, og smakfulle alternativer til den rådende prisgalskapen. Men en god vin koster fremdeles mer enn Vinmonopolets bestselgere. I prisklassen 400–1.500 kroner finner man det meste man behøver.

Anbefalte viner: