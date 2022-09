Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: Kongen Marina var i både norsk og utenlandsk presses søkelys i midten av august. Ikke på grunn av maten og servicen, men en viss globetrottende hvalross ved navn Freya.

«Jeg beklager virkelig at Kongen Marina ble det siste stedet Freya besøkte…Jeg tror ikke at Freya ville ha valgt mennesker som sitt siste måltid selv om vi hadde vært utsolgt for de svært gode blåskjellene våre…Hun var ikke blodtørstig, men fargerik og annerledes. Hun solte seg, badet og spiste blåskjell. Stort sett akkurat det samme som resten av gjestene våre gjorde den dagen», skrev marinasjef Christian Ytteborg på debattsidene til Aftenposten, og understreker at de gjerne tar imot flere hvalrosser og lignende på Kongen Marina neste gang det kommer en interessant, fremmed gjest på besøk i Oslofjorden.

– Det må være denne retten han sikter til, sier Short og leser fra menyen: Klassisk dampede blåskjell med rødløk, hvitløk, koriander, hvitvin, lime, chiliflak og tomat, servert med brød og aioli.

– Jeg er sulten som en hvalross og hopper bukk over både blåskjell, cæsarsalat, reker, scampi og sandwich, fortsetter hun og teller på fingrene om hun vil spise pizza eller burger for å stagge sulten.

LETT Å BLI LURT: Tross svært sommerlig uteservering er Kongen Marina åpen hele året. Foto: Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Tvinges til QR-bestilling

Skjønt lese fra menyen høres bedre ut enn det som faktisk skjedde. På Kongen Marina henger fortsatt bestilling med QR-kode igjen. I sterkt sollys skulle det tastes inn kortnummer, navn og telefonnummer for å få bedre service (?), bordnummer og kortets utløpsdato. Det tok dem flere minutter.

– Helt greit hvis du sitter på en uteservering og bare vil ha et glass vin eller en øl til, men personlig kontakt med betjening og en lesbar meny som ikke er på skjerm burde være et alternativ nå. Jeg vil helst snakke med betjeningen, sier Long oppgitt.

Short har fått et mysende øye på burgeren fra Annis pølsemakeri med blåskimmelost, sopp, srirachamajones, rødløk, salat og tomater, servert med ovnsbakte potetbåter i stedet for den evinnelige, fettete og sjelden sprø nok pommes fritesen.

– Lett valg, både på grunn av potetvarianten og kjøttleverandøren, sier hun.

Så kommer overraskelsen: Long, som flere ganger har utbasunert at hun synes pizza er kjedelig, bestiller en vegetar-pizza med hvit saus, trøffelkrem, mozzarella, ost, rødløk, aromasopp, cherrytomater, squash og oliven.

– Jeg synes faktisk at hvit pizza kan være god, forklarer hun sin forbløffede makker.

De to blir sittende og se på det glitrende havet, båteierne som skal fylle bensintanken kanskje for siste gang denne sesongen og flere pensjonistgjenger som smiler om kapp med solen. Forbausende mange velger en hyggelig, iskald halvliter på bryggekanten. Stedet er rett og slett en perle, men det er ikke lett å vite hvis du bare har sett den grå nabokroen fra E18. På Kongen Marina er det skyhøy hula-hula-faktor, men ingen forstyrrende musikk til hverdagslunsjen. Kun måkeskrik og flaksingen fra skarv og andre sjøfugler som nå ferdes trygt i Freyas fravær.

– Det har alltid vært hyggelig her, og jeg fikk enda mer lyst til å besøke stedet etter at jeg leste marinasjefens debattinnlegg i Aftenposten. Avlivingen av Freya var en skam, synes jeg. Jeg ble trist da jeg hørte det, sier Long og ser ut over marinaen med et sørgmodig ansiktsuttrykk.

EN VENNLIG BØNN: Er det mulig å få et alternativ til bestillingen med QR-kode og en lesbar meny på print? Det er jo så mye annet som funker på Kongen Marina. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Pizzaopptur

Glassene med drikke kom nærmest umiddelbart etter den forhatte QR-bestillingen, og maten blir servert ved bordet etter et kvarter. Begge smiler, for både pizzaen og burgeren ser innbydende ut.

– Kjøttet i burgeren er helt fantastisk. Det oser kvalitet og er rosa i midten. Salaten er superkrispy og resten av tilbehøret er også tommel opp. Underdelen av burgerbrødet er litt soggy, men det skyldes mest sannsynlig en raus porsjon med srirachamajones, sier Short fornøyd og avslutter med en potetbåt.

– Ojsann, her har kokken vært i overkant raus med saltet. Dette kan umulig være sunt. Ikke er det spesielt godt heller, sier hun, tar en tørsteslurk av glasset og googler: Et høyt inntak av salt i kosten øker risikoen for høyt blodtrykk, som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer. Videre er rådet å ikke spise mer enn fem gram salt per dag, tilsvarende en halv teskje.

– Så langt i dag har jeg sikkert fått i meg ti-gangeren, sier Short før hun hører Longs dom over pizzaen.

– Ummm! Aromasopp, cherrytomater og squash er godt på en pizza. Og trøffelkremen gir en deilig smak; vel og merke når det er snakk om passe mengde, som her. Skorpen er ok, men kunne gjerne vært sprøere, sier hun.

Klokken nærmer seg slagen, kontorlokalene lokker i det fjerne og de to må gjøre opp status. De lander på en enstemmig firer og begrunner dette med at beliggenheten er helt super, stedet er kjempekult og maten over middels, men servicen var fullstendig fraværende. Til tross for at de ble tvunget til å bestille med mobiltelefon, kunne det vært hyggelig om betjeningen kom bort og spurte om de manglet noe og kanskje ville ha et glass vann servert til vinen. Hadde det skjedd, ville de begge svart bekreftende.

Kongen Marina - Terningkast 4

Uinnvidde kan forledes til å tro at dette er en sommerrestaurant, men dengang ei. Kongen Marina er åpen hele året og et samlingspunkt for dem som bor i båt og i området. I norsk sammenheng er Kongen Marina et eksotisk alternativ. Selvbetjent QR-løsning uten mulighet for å se på en papirvariant av menyen trekker ned.

Sted: Frognerstranda 4

Pris lunsjretter: 149 - 242 kroner

Tid før maten kom: 15 minutter.

Besøkt: 1. september 2022