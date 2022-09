Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.

LUNSJGUIDE: Det er torsdag og over 20 grader i skyggen. Mellom de nye bygningene i Bjørvika, eller Oslobukta som det også blir kalt her nede, er det varmt. Vi går forbi Esben Holmboe Bangs The Vandelay og smultring-butikken Taylormade før vi får øye på Dappers uteservering, med store parasoller og grønne utemøbler.

Dapper startet opprinnelig som en sykkel- og klesbutikk på Grünerløkka, før de utvidet med kaffe- og vinbar. Og for et knapt år siden åpnet de sitt nyeste konsept: restauranten Dapper Bistro, i samme lokale som en flunkende ny butikk i Oslo sentrum.

Lokalene i Bjørvika er nye, moderne og fargerike. Stoler fra Arne Jacobsen og Verner Panton i ulike farger fyller gulvet på innsiden av inngangsdøren i glass, og gardinene og bordene matcher hverandre i grønt.

– Det er en underdrivelse å si at jeg faller for designet, sier Long.

– Ja, det er nok av populære og hippe steder som er i overkant uformelle, som Løkka Deli. Og de har sin sjarm. Men dette er ordentlig gjennomført. Langt fra stivt, men innmari fresht, tilføyer Short.

Et par meter unna spiseplassene kan du handle klær, solbriller og smykker.

– Flere klesbutikker har åpnet restauranter den siste tiden, Holzweiler åpnet jo Café Plazt rett rundt hjørnet her, sier Long.

UTESERVERING: Dapper Bistro har både romslige lokaler inne og utendørs. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Gjennomtenkt brunchmeny

Det er mange ledige bord i lokalet, og lunsjkameratene får velge hvor de vil sitte. De går for et bord ytterst i lokalet, hvor glassveggene er foldet til side så uteserveringen går i ett med innsiden av restauranten.

Menyen kommer raskt på bordet. Frem til klokken 16.00 serveres det en egen brunchmeny. Den består av noen relativt få, utvalgte retter. Blant annet en avokadotoast, som på mange andre trendy steder – men menyen inneholder også flere spennende ting som frister både Long og Short: røkt makrell, surdeigspannekaker og yoghurt fra Bygdø Kongsgård.

– Jeg synes det er altfor få steder som serverer digg brunch i Oslo, sier Short.

Klientellet på Dapper Bistro er påfallende ungt, men ellers variert. En mann i dress spiser lunsj for seg selv. Et par mødre sitter ute under parasollene. Og en familie ser ut til å feire noe.

BRUNCH: Mellom klokken 12 og 16 serverer restauranten i Bjørvika brunch. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Mangler prikken over i'en

Maten blir raskt servert på bordet, av den trivelige servitøren som tok bestillingen. Long ble anbefalt å velge en sandwich med sopp, mens Short gikk for en sandwich med krabbe og eggerøre. I hvert sitt vinglass har de eplemost.

Long hiver innpå. Retten består av blandet sopp på toast, parmesankrem, salsa verde og et posjert egg.

– Brødet er rågodt og egget er perfekt posjert, men jeg skulle gjerne hatt enda mer av parmesankremen og sausen. Den mangler prikken over i’en.

Short er på sin side svært fornøyd. På tallerkenen ligger det stekt surdeigsbrød med eggerøre, krabbe og sesam- og chiliolje.

– Det er en overraskende bra kombinasjon å ha krabbe med eggerøren. Det er litt spicy, uten å overdøve krabbesmaken. Veldig, veldig godt.

SENTRALT: Dapper Bistro ligger sentralt i Bjørvika, også kalt Oslobukta. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Gode bakevarer

Selv om brunchrettene er fine i størrelsen lar lunsjduoen seg friste av søtsakene som står på bardisken lenger inne i lokalet. To gulrotmuffins med smørkrem og valnøtter, dekorert med spiselige blomster, og to kaffe kommer raskt på bordet.

– Det er ikke så ofte jeg bestiller muffins, men denne var utrolig saftig. Og kremen smelter på tungen, sier Long fornøyd.

Short har nesten spist opp sin, og sier seg enig.

På Dapper Bistro får du lyst til å sitte lenge. Sjarmerende lokaler, fin stemning og gode smaker gjør at både Long og Short allerede snakker om å komme tilbake.

– Men de når ikke helt opp på terningen. Maten mangler det lille ekstra, og servicen kunne også vært et hakk bedre, avslutter Long.

Dapper Bistro - Terningkast: 5

Dapper Bistro i Bjørvika serverer digge brunchretter i fine og nye lokaler. Spennende smaker og gode råvarer.

Adresse: Operagata 36, 0194 Oslo.

Tid før maten kom: 12 minutter.

Pris lunsjretter: 85 til 195 kroner.

Besøkt: 25. august.