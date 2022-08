Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: «Schwpopp!»

Paret på nabobordet popper en flaske champagne i ukjent anledning. Stemningen er tilsynelatende allerede god på uteserveringen til Fyr Bistronomi & bar med eget navn og meny: Fyr Park.

Serveringen – under kremhvite parasoller i hagen utenfor den Michelin-anbefalte restauranten – er åpen gjennom hele sommerhalvåret. Så langt er ikke denne tirsdagen blant sommerens varmeste dager.

Varmelampene er påslått.

– Vil dere ha noe å drikke på med en gang, spør den hyggelige servitøren som viste dem til bordet.

– Har dere noe godt alkoholfritt, spør Short, i et forsøk på å slippe enda en cola i sommer.

På menyen viser servitøren til flere valg, og lunsjduoen peker seg ut henholdsvis pink grape- og basilikum-spritz. Etter kort tid ser de bartenderen gå i gang med shakeren på den andre siden av uteserveringen.

På gaten utenfor passerer de typiske shopperne langs Bogstadveien og Hegdehaugsveien. I hagemøblene sitter imidlertid flest mødre med barnevogn og eldre par.

– Dette er forsåvidt en godt plassert rasteplass om en skal jobbe seg gjennom hele handlegaten, sier Long.

– Ja. De lokker jo forbipasserende med lavmælt og up-scale utested-aktig musikk spilt litt vel høyt. Men det er jo fortsatt bedre å sitte her – med utsikt til Josefines park og en fiffig skulptur – enn å stå i kø for å komme inn i en klesbutikk med plagg i kun én størrelse.

– De fleste gangene jeg går forbi er det nokså populært her på Fyr Park. Mange fjonge folk i litt fjonge klær. Et sted hvor du kan se og bli sett, skyter Short inn.

– Noen deler av møblementet imponerer ikke like mye dog, sier Long.

Han sikter til en litt skitten stol og en liten opphøyd balkong plassert på bukker. Lokasjonen kan en imidlertid ikke klage så mye på, med mindre en ikke liker den sporadiske sportsbilen med ekstra dyrt eksosanlegg og ivrig høyrefot.

GRØNT STED: Uteserveringen til Fyr bistronomi & bar har eget navn (og meny): Fyr park. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

På menyen

Menyen på Fyr Park er ikke spesielt stor, men akkurat stor nok til at en kan finne seg noe godt å spise, uavhengig av om man vil gjøre seg skikkelig mett eller bare knaske på litt oliven til ølen.

– Jeg støtter slik tilbakeholdenhet, i stedet for å la seg lokke til å servere alt under himmel og jord, melder Long.

Uteserveringen kan by på blant annet diverse snacks, østers, spekefjøler og oksetartar. Long vil ha reker, mens Short kjører på med stedets tolkning av kebab; med grillet norsk gris, pitabrød, kålsalat, syrlig løk og majones. Begge fra den delen av menyen som heter «mellomstørrelse».

– Og så tar vi gjerne en slik «chips og dip» før maten.

Forretten kommer innen få minutter, og de to tar raskt fatt på brødchipsen, servert med rømmedipp og estragonolje.

– Denne var jo ganske god, sier Long og tar en stor scoop av den kremete dippen.

– Ikke dobbeldipp, utbryter Short, i frykt for at lunsjpartneren skal fortære alle godbitene før ham.

Spritzen har også ankommet bordet, i friske farger og med god smak.

15 minutter senere får de også maten.

«BAB»: Fyr Park gjør sin egen vri på kebaben, med grillet norsk gris, pitabrød, kålsalat, syrlig løk og majones. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Kald kebab og sorte plasthansker

Servitøren er plutselig på plass igjen med to fat. Det største er lastet med Longs reker, surdeigsbrød og sitronaioli. Og en liten glasskrukke med to sorte plasthansker.

– Om du har lyst til å bruke det, påpeker servitøren om sistnevnte.

– Jeg kan ikke sitte her med sorte hansker og spise vel, spør Long undrende.

Han velger å gå «kommando», med bare hender.

– Rekene er fint tilberedt. Tilbehøret smaker enkelt og bra, beskriver Long.

Short har på sin side gått løs på parkens egne «bab». Ved siden av fikk han en liten flaske med pipette, som servitøren kunne fortelle var husets egen «sinnasaus». Retten er pent dandert, men det er en litt liten porsjon.

– Men det står jo riktignok under «mellomstørrelse» på menyen.

Kjøttet er til Shorts forundring nokså lunkent – nærmest kaldt. Det samme gjelder det hjemmelagde pitabrødet, hvilket summerer seg til en liten skuffelse.

– Bra smaker her, men ingen overraskelser.

REKER PÅ MENYEN: Sommeren er ikke det samme uten. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Dessert?

Maten er fortært. Solen bryter gjennom skyene.

– Det sokner om softis, som jeg mener å huske sto på dessertmenyen, melder Short fra sin plastvevede hagestol.

Long ser seg fornøyd med en kopp kaffe, som raskt ankommer bordet. Softisen – toppet med bacon, blåmuggost og olivenolje – lander servert i en pappkopp.

– Litt usikker på om det bare er meg, men å få noe som helst servert i pappbeger på en restaurant er skuffende, uttaler den korteste av de to.

– Isen er i alle fall god, men alt dette blåmuggostpulveret er litt for mye for min smak, fortsetter han etter å ha latt skjeen arbeide seg gjennom toppen av isberget.

Fyr Park, Oslo Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Summa summarum

Prislappen for lunsj til to lander rett under bærumstieren. Ikke totalt avskrekkende gitt lokasjonen, selv om noen av rettene heller mot den dyrere siden.

– Bra greier dette, men uten de store opplevelsene. Det må vel være en av de bedre stedene langs Bogstadveien og Hegdehaugsveien, men jeg hadde ønsket meg «litt mer». Dette blir en sterk firer. Over det jevne lunsjbesøk, oppsummerer Short.

Fyr Park - Terningkast: 4

God mat langs Oslo vests shoppinggate, men uten de største overraskelsene. Uansett et fint sted å stoppe under handleturen.

Sted: Underhaugsveien 28, 0354 Oslo.

Tid før maten kom: 15 minutter.

Pris lunsjretter: Snacks/småretter 75-195 kroner og mat i mellomstørrelse 175-296 kroner.

Besøkt: 9. august 2022.