Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VIN: Torsdag 25. august slipper polet 196 varelinjer fra England, Frankrike, Luxemburg, Hellas, Portugal og Spania i landets tolv spesialbutikker. På pressesmakingen denne uken ble det smakt på nærmere 80 viner. Den største overraskelsen er hvor mange flotte viner fra Bordeaux som lanseres i prisklassen fra 200 til 350 kroner.

Chateau Siran St.-Jacques de Siran (2018) og Bel Air de Siran Les Cyclamens tilfredsstiller alle krav vi har til en god hverdagsvin som passer ypperlig til lam. Produktsjef Arnt Egil Nordlien hos Vinmonopolets spesialbutikker vil fokusere mer på Bordeaux i fremtiden.

– Dagens Bordeaux-marked er delt mellom anerkjente appellasjoner som nyter godt av en historisk innarbeidet merkevare, og langt mindre kjente og omtalte appellasjoner som sliter med å tiltrekke seg interesse i det internasjonale markedet. Utenfor de store og kjente appellasjonene er det derfor mye kvalitet å finne til svært gunstige priser.

Norge flommer over av vin

Aldri før i Vinmonopolets historie har nordmenn hatt tilgang på flere viner enn nå, med over 23.000 viner i bestillingsutvalget. De beste vinene finner man der, med noen få unntak som er i basisutvalget.

Det beste av det beste burde være i polets spesialbutikker, men slik er det ikke lenger. Polets spesialbutikker bør få vurdert sitt mandat på innkjøp og kvalitet, kontra kvaliteten på vinene i bestillingsutvalget.

Etter vår mening er dette et godt slipp. Men ikke strålende, som «verdens beste vinbutikk» burde hatt som mål.

Tolv anbefalte viner Ch. Grand Moulin Macquin Ch. Grand Moulin Macquin 2019 Varenummer: 14590501. Pris: 232 kr. Poeng: 88. Lys blålilla farge. Plomme, solbær og urter på duft og smak. Medium pluss syrlighet og markerte tanniner. Dekanter gjerne vinen en time før servering. 600 flasker tilgjengelig i Norge. Dom. de la Chevalerie Bourgueil Grand-Mont 2016

Varenummer: 14594101.

Pris: 550 kr.

Poeng: 87.

Dyp, rød farge. Bjørnebær, anis og solbær på duft og smak. Rik og fyldig vin med markerte tanniner og medium pluss syrlighet. 60 flasker tilgjengelig i Norge. Dom. du Bel Air / Gauthier Bourgueil Vingt Lieux Dits 2020

Varenummer: 14597001.

Pris: 283 kr.

Poeng: 87.

Dyp, rød farge. Plomme, solbær og mynte på duft og smak. Fyldig og god, med medium pluss syrlighet. Tørr avslutning. 600 flasker tilgjengelig i Norge. Alliet, P. Chinon Coteau de Noire 2019

Varenummer: 14597301.

Pris: 446 kr.

Poeng: 90.

Dyp, rød farge. Reduktiv, med urter og solbær på duft og smak. Flott fyldighet og medium pluss syrlighet løfter vinen. Modne tanniner. Servér i store glass. 48 flasker tilgjengelig i Norge. Vega-Sicilia Unico 2012

Varenummer: 14501601.

Pris: 3.675 kr.

Poeng: 91.

Dyp rød farge. En ren og elegant vin med sorte bær, bjørnebær og urter på duft og smak. Vanilje, fat og modent aromabilde med ceder og lær i ettersmaken. 300 flasker tilgjengelig i Norge. Alpha Estate Amyndeon Barba Yannis Xinomavro Vieilles Vignes Reserve 2018

Varenummer: 14563301.

Pris: 345 kr.

Poeng: 92.

Middels rød farge. Moden, rød frukt med anis og svale kryddertoner på duft og smak. Nydelig medium pluss syrlighet. Lang ettersmak. 600 flasker tilgjengelig i Norge. Alpha Estate Amyndeon Hedgehog Xinomavro 2019

Varenummer: 14563201.

Pris: 295 kr.

Poeng: 90.

Middels rød farge. Ren, sval duft av røde bær, urter og mineraler på duft og smak. Flott vin med medium pluss syrlighet. Vinen fortjener et godt burgunder-glass fra Riedel eller Zalto. 600 flasker tilgjengelig i Norge. Dom. de Florane/l'Echevin Saint-Maurice Cuvee Guillaume de Rouville 2021

Varenummer: 14569001.

Pris: 321 kr.

Poeng: 91.

Middels grønngul farge. Gult eple, fat og mineraler på duft og smak. Fruktdrevet, med medium pluss syrlighet og fatpreget avslutning. 600 flasker tilgjengelig i Norge. Vernay Condrieu Les Terrasses de l’Empire 2020

Varenummer: 14570401.

Pris: 813 kr.

Poeng: 91.

Middels grønngul farge. Fruktdrevet aromabilde med gul frukt, eple og sitrus på duft og smak. Medium pluss syrlighet og lang ettersmak. 36 flasker tilgjengelig i Norge. Perret Condrieu Chery 2020

Varenummer: 14604301.

Pris: 622 kr.

Poeng: 90.

Middels grønngul farge. Rik og konsentrert vin med moden gul frukt, sitrus og fattoner på duft og smak. Medium pluss syrlighet. Dekanter gjerne vinen en time før servering. 180 flasker tilgjengelig i Norge. Estate Argyros Santorini Evdemon 2018

Varenummer: 12298401.

Pris: 590 kr.

Poeng: 93.

Lys grønngul farge. Kultvin fra Hellas. Konsentrert med modent eple, saltaktig og mineralsk på duft og smak. Lang ettersmak med markant syrlighet. Toppvin. 120 flasker tilgjengelig i Norge av en produksjon på 3.300 flasker. 260–280 år gamle vinstokker. Argyros Estate Santorini Cuvee Monsignori 2019

Varenummer: 14598401.

Pris: 460 kr.

Poeng: 90.

Lys grønngul farge. Mineraler, gul frukt og eple på duft og smak. Konsentrert flott ettersmak med medium pluss syrlighet og mineralske toner i ettersmaken. Lang ettersmak.

Spania skuffer, Rhone imponerer

Storheter som spanske Vega-Sicilia fra Ribero del Duero stiller med Unico 2012-årgangen til 3.675 kroner og mer sjeldne Unico Reserva Especial til 4.925 kroner. De er dyre og gode, men når ikke helt opp i poengsum hos oss. Viner i denne prisklassen skal og bør imponere.

En bedre investering er fra produsentene Chave og Domaine Jamet fra Nord-Rhone. Allokering er lav, men vel verdt å prøve om man er tidlig ute. Brødrene Chave leverer til sammen 36 flasker med rød og hvit Hermitage til 1.886 kroner flasken, mens Jamet har 24 flasker med Cote-Rotie og Cote-Rotie Brune til rundt 2.500 kroner.

I god tradisjon leverer også eminente Clape årgang 2019 av Chave, J.-L. til 850 kroner, men det blir ikke lett å få tak de 18 flaskene som ankommer kongeriket. Glem heller ikke Chateauneuf-du-Pape i Sør-Rhone. Området er i stadig utvikling, og gode produsenter som Brunier og Saouma leverer en strålende 2019-årgang til fornuftige priser i vinslippet.

Greske viner i verdensklasse

Santorini er et område i rivende utvikling, forteller produktsjef Arnt Egil Nordlien hos Vinmonopolet.

– Alle vinregioner i utvikling har både positive og negative sider. På den positive siden begynner disse vinene å høste internasjonal anerkjennelse. Det har påvirket prisene, som har steget jevnt og trutt de senere årene. Det har også resultert i at produsenter fra ulike deler av verden har fått øynene opp for Assyrtiko. Det er hevet over enhver tvil at de beste vinene fra Santorino basert på Assyrtiko er i verdensklasse. Vinene fortjener all den oppmerksomheten de kan få, i form av gode omtaler og høyere priser.