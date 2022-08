Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: Midt på Bjørvika, inneklemt blant Oslofjorden og kontorbygg, ligger Maaemo-teamets brunsjsatsing. Her serveres alt fra frokost til middag, inkludert brunsj i helgene. Long og Short besøker restauranten en solfylt dag på tampen av juli.

Plassert midt i Finans-Norges nye favorittstrøk er The Vandelay godt synlig, med en stor rosa inngangsdør. Denne er populær blant influencerne, men lunsjduoen dropper fotoshoot og går inn sideinngangen, der de raskt blir henvist til en hyggelig hovmester. Lokalene inne er fine og luftige, og foruten en svær rosa søyle kunne det minnet om en fransk bistro. Duoen har imidlertid lyst til å utnytte det fine været, og går for utebord, der de blir plassert med én gang.

Short tar raskt stolen med utsikt til Munchmuseet, for å blidgjøre makkeren

Moderne arkitektur er imidlertid vanskelig å komme unna på Bjørvika, og Long blir i stedet sittende med utsikt mot kontorbyggene i Operagaten. Tilhengeren av klassisk arkitektur er særlig misfornøyd med Deloitte-bygget.

– Hvorfor må de lage vinduene sånn, sier han.

LOKKENDE UTSEENDE: Ricotta-toast dekorert med honning. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Svinedyre fries

Lunsjkameratene studerer den noe beskjedne lunsjmenyen, og gjør sine valg. Long går for burger og fries, mens Short velger en ricotta-toast.

– 225 kroner for en burger kan gå, men 110 kroner for fries? Den bør være god, sier Long.

Etter de har bestilt påpeker Short at de har snakket med tre ansatte, alle på engelsk.

– Jeg lurer på om det er en gimmick, undrer hun.

Ventetiden er lang, og gir mulighet til mange interessante observasjoner i området. Ved siden av restauranten er blant annet nok en moderne konstruksjon: en lekeplass utelukkende bestående av metall.

Her står menn i dress, tilsynelatende finansfolk med lunsjpause, og følger med på barna som leker. Long er spesielt sjarmert av synet, og blir noe skuffet når duoen innser at de dresskledde ikke er finansfolk, men bryllupsgjester.

KVALITETSBURGER: Det går mange burgere i The Vandelay sin lunsj-servering. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Gode råvarer

Omsider kommer maten, og Short påpeker at selv om friesene var dyre, var porsjonen hvert fall stor. Long er spesielt fornøyd med kjøttet i burgeren.

– Du merker at de bruker ordentlige råvarer, påpeker Long.

Short er også fornøyd med sin ricotta-toast.

– De må ha bakt dette brødet selv, sier hun.

Duoen er imidlertid uenig om friesene.

– Dette smakte jo nesten sunt, det er vel ikke helt poenget med fries, sier Long.

Short er uenig, og mener det er en av de bedre friesene hun har smakt. Men toasten ble hun fort lei av.

– Du kan ikke bli lei. Det er som å bestille risotto, du vet hva du får, mener Long.

Språkforvirring

Long og Short nyter solen på restaurantens uteområde litt til, før de ber om regningen. Long spør servitøren på engelsk, men får til sin store overraskelse svar på norsk. Regning kommer til tross for språkforvirring, og spisekameratene reiser seg for å forlate restauranten. De er mette, men lommeboken er lettere: begge er fornøyde med maten, men prisene synes de er for stive.

– Man betaler vel kanskje litt for beliggenhet i dette tilfellet, sier Short

– En beliggenhet med utsikt til Munchmuseet og annen rar arkitektur? Da overbetaler jeg heller et annet sted, svarer Long.

INFLUENCER-VENNLIG: Både beliggenhet og utseende til The Vandelay er av ypperste klasse. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

The Vandelay - Terningkast: 4

Lunsjguiden har besøkt Maaemo-teamet sin heldagsresturant.

Sted: Operagata 30

Pris lunsjretter: 165-400 kr.

Tid før maten kom: 22 minutter.

Besøkt: 29. juli 2022.