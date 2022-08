DANMARK: Smørbrød – eller ‘smørrebrød’ som det heter på dansk – er en klassisk rett som typisk er basert på rugbrød med pålegg som spenner fra sild til tartar, sjømat, poteter og egg.

- Den danske tradisjonen med smørrebrød stammer fra 1880-tallet, da restauranter i København begynte å servere brødstykkene, og for 60 år siden ble en ny klassiker lagt til listen, skriver Visit Denmark i en pressemelding om jubileet.

Hyllest til astronauten Gagarin



Den danske smørrebrødpioneren, Ida Davidsen skapte ‘Stjerneskudd’ som en hyllest til verdens første mann i verdensrommet, Juri Gagarin.

Da astronauten besøkte København i 1962, laget Ida Davidsen smørrebrødet i form av en romrakett for at hedre det han hadde oppnådd.

Det hadde stekt fiskefilet kombinert med laks og reker på hvitt brød toppet med kaviar og en sitronskive. Retten er unik siden den ikke serveres på rugbrød, og Gagarin skal angivelig elsket romsmørrebrødet sitt så høyt at det raskt ble en fast del av restaurantens meny.

Ida Davidsen kalte den 'Stjerneskudd', som den fortsatt kalles i dag på restauranter og kafeer rundt om i landet. Som en måte å feire 60-årsjubileet på 5. september, serverer flere restauranter i København sin egen versjon av ‘Stjerneskudd’.

Ordet smørrebrød er en blanding av ordene ‘smør’ (smør) og ‘brød’ (brød), da det opprinnelig bare var brød servert med smør eller fettpålegg.

Smørrebrød er for det meste en lunsjrett og serveres gjerne med et glass snaps ved siden av.

Den eldste kjente smørrebrødsmenyen går tilbake til 1883 og ble tilbudt i verdens nest eldste fornøyelsespark Tivoli på det som i dag er en del av Nimb-restaurantene.

Flere bib gourmand-restauranter satser på smørrebrød i København – Selma, Norrlyst, Bjørnekælderen og Restaurant Møntergade.

Københavns vinhandler og bareier Oskar Davidsen startet et københavnsk smørrebrødsimperium som har vart i mer enn 100 år. Kona Petra begynte å servere smørrebrød i 1888 for å mate vinbarens sultne gjester.

Oskar Davidsen laget senere verdens mest utvidede smørrebrødsmeny med 178 varianter på menyen, som var over 140 cm lang.

Familien Davidsen har i dag et smørrebrødsimperium som strekker seg over fem generasjoner, og oldebarnet hans Ida Davidsen oppfant «Stjerneskudd». Sønnen hennes har tatt over smørrebrødsvirksomheten i dag og leter nå etter et nytt lokale.

Det er en hel dag – den 27. august – viet smørrebrød på Copenhagen Cooking.

Stjerneskudd i mange varianter



Slik feirer noen av Københavns restauranter jubileet:

Aamanns Replik

Hos Aamanns Replik som ligger ved Det Kongelige Danske Skuespilhus er sesongens råvarer fra lokale produsenter i fokus. Her kan de fleste varianter av smørrebrød nytes mens du har utsikt over Københavns havn.

For å feire 60-årsjubileet til 'Stjerneskuddet' har Aamanns Replik laget en spesiell versjon av den klassiske retten, bestående av stekt fisk og dampet sesongens flatfisk, håndpillede reker, sesongens fiskerogn, grillet asparges toppet med stekt tomat, hvitløk og kryddermajones for å gjøre det ferdig. En oppgradert hummerversjon er også tilgjengelig på forespørsel.

Meyers i Tårnet

Kjent for tradisjonell dansk matlaging og smørbrød, markerer Meyers i Tårnet med sin unike beliggenhet i tårnet til det danske parlamentet 60-årsjubileet gjennom helgene i september.

Hos Meyers er fokuset på de nåværende årstidene, og versjonen av Stjerneskudd er laget med lokale og sesongbaserte råvarer. Laget av et stykke ristet surdeigsbrød med fileter av stekt og dampet rødspette, håndpillede reker, kaviar, syltede fargede tomater, sitron- og tomatmajones toppet med tomatsnø og urter. Retten kan nytes med utsikt over byen.

Seaside Toldboden

Med syv uavhengige kjøkken samlet i ett gastrohus, tar Seaside Toldboden deg med på en kulinarisk reise rundt i verden. Det danske kjøkkenet er imidlertid fortsatt en viktig del av lunsjmenyen på det nordiske kjøkkenet, Solveig med kjøkkensjefen Naveed Kronholm som leder.

Den 5. september, til ære for ‘Stjerneskuddet’, vil hans smakebit på smørrebrødet være tilgjengelig på Seaside Toldboden til lunsj. Solveigs tolkning av ‘Stjerneskuddet’ er en frityrstekt rødspette og en dampet tunge servert med tomathollandaise, krepsehaler og ørretrogn på toppen.

Palægade

Restaurant Palægade ligger i sentrum, og serverer eksklusive danske smørbrød til lunsj som piggvar fra Vestkysten av Danmark. Restauranten eies av folkene bak Michelin-stjernen Formel B, og i tillegg til å servere smørbrød dedikert til hav, mark og skog, har de også en kakevogn med petite fours og kaker å velge mellom.

Restaurant Palægades hyllest til ‘Stjerneskuddet’ er en stekt rødspettefilet servert på sprø toast med reker, syltede tomater samt grønn og hvit asparges og en dampet piggvar med Baerii Caviar toppet med en saus Choron.

Restaurant Barr

Restaurant Barr holder til i Nomas tidligere restaurant ved vannet på Christianshavn og henter inspirasjon fra tradisjonelle retter fra nordhavskjøkkenet med retter som helgrillet piggvar og stekt dansk camembert.

For å feire 60-årsjubileet til ’Stjerneskuddet’, har Restaurant Barr satt en nordisk vri på de klassiske elementene i det åpne smørbrødet med ingredienser som langoustine, urtesalat og en hylleblomstremoulade servert som en del av lunsjmenyen. Noen av de danske ølsorter du kan velge til rettene dine inkluderer surøl fra Gørløse i Nordsjælland, Refshaleøen i København og Bornholm.

Restaurant Carl Nielsen

Beliggende i en bygning fra 1716 i den danske komponisten Carl Nielsens tidligere hjem, finner du Restaurant Carl Nielsen - et smørrebrødssted dedikert i hans navn.

I lys av 60-årsjubileet er det lagt til en ny versjon av 'Stjerneskuddet', og den består av en dampet rødspettefilet med kamskjellfarse, en stekt torskefilet, hjemmelaget Thousand Island-dressing, marinerte håndpillede reker, knust sitronsaftgelé, hjemmesyltet asparges og Rossini-kaviar.

Restaurant Schønnemann

Restaurant Schønnemann er et av Københavns eldste spisesteder. Siden 1877 har dette gammeldags etablissementet servert nylaget smørrebrød, og i dag er alle rettene laget av økologiske råvarer. Her kan du velge mellom 24 øl, mer enn 140 ulike akevitter og et mangfold av smørrebrød fra langtidsmodnet sild til røkt ål med eggerøre og nypanerte stekte rødspettefileter.

Til ære for 60-årsjubileet til 'Stjerneskuddet' har Schønnemanns laget sin versjon av det klassiske smørrebrødet laget av en stekt og dampet rødspettefilet på toast med røkt laks, ferske grønlandsreker og dansk kaviar toppet med Hollandaisesaus.