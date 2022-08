Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: Det er ni år siden Lunsjguiden besøkte Louise forrige gang. Da vippet terningen mellom en femmer og sekser. Tre år tidligere, da etablissementet fortsatt het D/S Louise, fant anmelderne frem kun to prikker på terningen. Dagens besøk var derfor blottet for forventninger.

– Louise huset landets mest omtalte julebord i fjor. Over 140 ble smittet av viruset vi ikke lenger omtaler ved navn, mimrer Long.

– Solenergiselskapet Scatec, hvis aksje har fått kraftig juling det siste året, har mest sannsynlig aldri hatt så høyt sykefravær på så kort tid, sier Short og dreier samtalen over fra julens forlystelser til «lovens lange arm»:

– Der går det en macho politimann med V-formet kropp, trang skjorte og våpen i beltet. Ved første øyekast så han tøff ut, men han slikker på en softis med tutti frutti-strø.

YESS, ENDELIG SJØMAT MED PARMESAN: I Italia serveres ikke parmesan på sjømat-pasta. Det gjør derimot Louise - til Longs store glede. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Kaviar til 7.500 kroner

Long fniser fortsatt i det kanskje bryggens mest sjarmerende servitør kommer med menyer og tar opp drikkebestilling, slår av en prat og smiler med hele kroppen.

Short hopper glatt over en kvart kilo kaviar til 7.500 kroner, og Long gjør det samme med skalldyrplatået til rett under tusenlappen. For sistnevnte faller valget på pasta linguine med sjøkrepssaus, servert med store reker stekt i hvitløk og parmesan. Short bestiller en steak sandwich med grillet okse, parmesan, rosmarinaioli og fries.

Tutti frutti-politiet er utenfor synsvidde og turistene går forbi i brunsnegletempo. Det er jevnt over smil å spore både langs turiststripen på bryggen og blant servitørene.

– Bransjen sliter med mangel på folk, men her må de ha toppet laget, for samtlige smiler og er oppmerksomme på mer kjærlig enn profesjonelt vis, bemerker Long. Short er hjertens enig.

STEAK SANDWICH: Fantastisk kjøtt, men friesen var dessverre sommerdvask. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Heldig kombo

Maten kommer på bordet servert med nok et smil. Shorts sandwich ser ut som et kunstverk. Potetstripsene ble servert i en høy, slank bolle ved siden av. I tillegg er kjøttet stekt til perfeksjon. Passe mørkt på utsiden, innsiden delikat rosa. Smakene sitter som et skudd. Det eneste skåret i gleden var friesen. Der Short foretrekker dem sprø, gjerne dobbelt, eller trippel-fritert, var disse på grensen til vasne.

Long, som mest sannsynlig har spist sjømat over hele verden, er såre fornøyd med sin kombinasjon:

– Jeg elsker parmesan på pasta, men i Italia får du aldri parmesan servert med sjømat-pasta. At Louise gjør det gleder meg, sier hun og legger til at tross de italienske reglene pleier hun å spørre om det likevel – uten at folket fra Støvellandet blir synlig provosert.

Parmesanspiseren virker fornøyd med pastaen. Sjøkreps-sausen gir den en nydelig smak. Hun stusser, men er ikke skuffet, over at pastatypen er tagliatelle og ikke den tynnere varianten linguine, men det er likevel en anelse misnøye å spore på den andre siden av bordet.

– Rekene er rett i familie med dine fries; på grensen til vasne. Men ellers er det tommel opp fra min side, sier Long og legger til at den rause porsjonen også gir plusspoeng.

De to blir enige om at den fantastiske servicen står til toppkarakter, men at Louise, sammenlignet med Sjømagasinet litt lenger ut på bryggekanten, ikke når helt opp. Men en femmer er vel fortjent.

ROLIG NÅ, MEN: Nattelivet hver fredag og lørdag er helt hysterisk. Da er Louise et av Oslos største utesteder og klientellet er langt yngre enn på dagtid. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Louise Restaurant & Bar - Terningkast 5

Nærmest en institusjon på Aker Brygge med lokale råvarer, sjømat og tradisjonelle klassikere både til lunsj og middag. På kveldstid endrer Louise karakter og blir forvandlet til et av landets største utesteder med tidvis uendelig lange køer utenfor.

Det som kunne vært en turistfelle, viste seg å være noe helt annet.

Sted: Stranden 3, Aker Brygge.

Pris lunsjretter: 155 - 395 kroner.

Tid før maten kom: 16 minutter.

Besøkt: 19. juli 2022.