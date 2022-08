Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.

DRINK: – Gode, gamle Porno-Hagen holdt til i dette bygget. Derfor har vi kalt opp stedet etter ham og forsøkt å spille på ordet med hage-vibber, sier Sarah Solheim hos Hagen S26 i Oslo.

Midt i Storgaten ligger den vesle cocktail- og vinylbaren, hvor flere kommer for å nyte god musikk spilt fra vinyl – selvfølgelig – og ikke minst drinkene. Hagen S26 åpnet først som kafé på sensommeren 2021, mens cocktaildelen åpnet en drøy måned senere. Kafeen åpnet de imidlertid aldri igjen etter pandemien.

– Vi har ikke nødvendigvis et stort tema på drinkene, men ønsker at det skal være enkelt og ikke føles så fancy. Det skal smake godt og kan gjerne være komplisert, men det skal ikke føles veldig overveldende, fortsetter hun.

Lager drinken: Barsjef ved Hagen S26, Sarah Solheim. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Lav terskel er ordet. På veggene henger salgsutstillinger med kunst som byttes ut hver fjerde uke. I mai var det et kunstkonsept signert Instagram-gruppen Aspic Glaze som fikk veggplass.

Her sendte følgere og venner kunstnerne nakenbilder, som det ble laget matorienterte collager av. Vi snakker naken hud, vaffelmiks fra Toro, Hubba Bubba og Chupa Chups om hverandre.

Bestselgerdrinken

Et bilde av Leif Aage Hagen, kanskje best kjent som Porno-Hagen, henger midt på den ene blomsterkledde veggen. Han startet milliardbusinessen sin med postordre på 70-tallet, og ble viden kjent som Nordens store pornokonge. Han gikk bort i 2020.

– Bestselgerdrinken vår heter også Pornohagen, og er en tvist på en Pornstar Martini. Vi syntes det var koselig å kalle den opp etter ham.

Drinken med en liten «dusk»: Pornohagen som hos Hagen S26. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

De ønsket noe fruktig og lett som mange liker. Drinken har både Amaretto, brun rom, pasjonsfrukt, sirup, lime og eggehvite for fluffy skum.

Oppskrift: Pornohagen

4 cl pasjonsfruktsirup

2 cl sukkerlake

3 cl limejuice

2 cl eggehvite

2 cl Amaretto

2 cl rom

Club Soda

Spiselig blomst og tørket limeskive til pynt.

– Hell alle ingrediensene i en tom shaker og tørrist uten is for å fordele eggehviten og de andre ingrediensene. Når shakeren føles lettere, tilsetter du isbiter og rister på nytt for å kjøle ned drinken.

– Sil over et glass og topp med noen isbiter og en dæsj Club Soda. Pynt med en spiselig blomst og en tørket limeskive.