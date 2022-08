Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: Etter et mislykket lunsjforsøk på Villa Heftye, som var stengt, bestemmer Long og Short seg for å prøve noe helt annet. Biff og løyrom på Runar Vatnes lunsjklubb får vente. Vi går for spanske småretter på Delicatessen i Holmens Gate.

Her, rett ovenfor Latter, har restaurantgruppen åpnet sin tredje Oslo-filial. Lokalene inne er store, luftige og tomme. Kanskje ikke så rart når solen skinner og hele næringslivet har tatt hyttekontor. Men selv midt i fellesferien er flere av bordene ute opptatt. Spisekameratene er så langt fornøyde:

– De har et veldig hyggelig uteområde, bemerker Long. Han legger til at det er synd restauranten ikke har sjøutsikt.

Short sier seg enig, og gleder seg til tapas:

– Jeg håper det er like bra her som på Majorstuen, sier hun.

Uteservering: Delicatessens lokaler på Aker Brygge har et hyggelig uteområde, men ikke sjøutsikt. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Bestilling med QR

Short er såpass ivrig over tapas, at Long i dag velger å la makkeren stå for bestilling. En servitør som viste duoen til et bord sekunder etter ankomst, informerer om at bestilling skjer gjennom en QR-kode. Dette anser én halvdel av Lunsjguiden som et minus:

– Jeg virkelig misliker å bestille mat gjennom mobilen, sier Long.

I dag er det imidlertid Short som har tatt ansvar for bestilling. Mens hun scroller på skjermen, studerer Long det nyåpnede nasjonalmuseet. Dette ligger et steinkast unna tapasrestauranten, men han er ikke fornøyd med utsikten:

– Det ser ut som et fengsel.

Short synes makkeren er for kynisk:

– Kanskje du skal ta deg en tur inn før du konkluderer, svarer hun.

Tapasmeny: Restauranten har også et lunsjtilbud, men lunsjduoen gikk for tapas. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Chevre i særklasse

Maten kommer raskt; innen 10 minutter står flere retter på bordet. I første omgang får Finansavisens utsendte servert en grillet chevresalat med rødbeter, calamares med tilhørende saus og skiver med manchego. Short valgte på vegne av duoen å stå over restaurantens sandwicher til fordel for spisestedets egentlige spesialitet: tapas.

Utover det gikk både Long og Short for en alkoholfri lunsj, til tross for en lengre vinliste.

Begge parter er fornøyde med brus og tapas. Long er særlig imponert av chevresalaten:

– Dette er kanskje den beste chevresalaten jeg har smakt, sier han.

Også Short er begeistret for salaten, men bemerker at geitosten i dag serveres uten honning. Det gjør heller ikke noe, mener hun:

– Blandingen av rødbeter og chevre er kanskje en klisje, men i dette tilfellet var det skikkelig godt.

Den første retten var i dette tilfellet den beste.

Duoen er normalt glad i calamares, men ingen jubler når de smaker Delicatessen sin variant:

– Sausen er grei, men pleier ikke dette å serveres med sitron, spør Long.

Short sier det er riktig, og at også hun savner noen skiver med sitron på siden:

– Dette ble jo veldig tørt, selv med sausen, sier hun.

Manchegoen er imidlertid begge fornøyd med:

– Akkurat ost er kanskje litt vanskelig å anmelde, men denne var i alle fall god, humrer Long.

Tapas and a show: Inne i restauranten har gjestene delvis innsyn til kjøkkenet, og kokker i arbeid. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Poteter med krutt

Short bestilte totalt fem småretter, og de to siste rettene kommer kort tid etter de første. Det lille bordet er på randen til overfylt når servitøren også setter ned patatas bravas og kjøttboller. Patatas bravas har Short gledet seg spesielt til, men i dag synes hun de var litt sterke. Long har tilsynelatende høyere toleranse for sterk mat, og potetene spises opp.

Kjøttbollene er begge parter fornøyde med, men ingen er overbegeistret:

– Jeg merker ikke voldsomt forskjell på disse og de jeg kjøper på matbutikken, sier Short.

Long er enig, men også siste rett spises opp.

Alt i alt er kameratene fornøyde med valg av spisested. Hit kommer de gjerne igjen:

– Tapas, og mat man deler generelt, er alltid hyggelig, sier Long.

Short er enig også her:

– Ja, og særlig nå som pandemien er over fungerer tapas godt til både lunsj og middag.

Det er altså god stemning når lunsjguiden forlater restauranten. Long er så fornøyd at han helt har glemt hvor sterkt han misliker nasjonalmuseets nye fasade. Men Short sin anbefaling om å besøke innsiden av museet får vente til en annen gang.

Hvis spisekameratene imidlertid bestemmer seg for museumsbesøk i nær fremtid, tar de gjerne lunsjen på Delicatessen Aker Brygge først.

Restauranten Delicatessen på Aker Brygge. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen

Delicatessen Aker Brygge - Terningkast: 5

Delicatessens tredje restaurant i Oslo ligger på Aker Brygge. Her kan en få tapas til både lunsj og middag.

Sted: Holmens gate 2

Pris lunsjretter: Småretter til 85-145 kroner per stykk.

Tid før maten kom: 10 minutter.

Besøkt: 19. juli 2022.