MATPAKKE: - Dette er en uheldig utvikling, mener ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat, på vegne av Opplysningskontorene i landbruket viser at matpakkene ungdomsskoleelevene har med seg hjemmefra er sunnere enn maten de kjøper utenfor skolen. Matpakken er på mange måter en slags “sunnhetsgaranti” men det er likevel en ting ernæringsrådgiveren mener ikke hører hjemme i matpakken.

Tror det er sunt

– Jeg føler meg sikker på at foreldre handler energibarer til matpakken fordi de tenker det er sunt og gjør det nok i beste hensikt. Det er derfor på høy tid å opplyse om at energibarer ikke har noe i matpakken å gjøre. Du kunne nesten like godt sendt med en sjokolade.

Virker som energibar er “trendy”

Undersøkelsen viser at 34 % av jentene og 24 % av guttene har med seg energibarer i matpakken. I tillegg er det mange ungdommer som kjøper det på butikken i skoletiden. Iselin Bogstrand Sagen mener markedsføringen rundt mange av energibarene får det til å fremstå som et sunt og godt mellommåltid.

– Det virker som at det har blitt trendy å spise energibarer. De aller fleste energibarene er skikkelig søte og har enten et trekk av honning, sjokolade eller annen søtning, og det som er søtt liker vi jo godt. I tillegg er de enkle å pakke med seg.

Ultra-prosesserte sukkerbomber

– De fleste energibarene har en ingrediensliste vondt som et langt år, og består av sukker i ulike former, prossesert korn, konsistensmidler og smaksforsterkere. Jeg vil si mange er ultra-prosesserte sukkerbomber. Det er lenge siden mange av ingrediensene var rene råvarer og mange av ingrediensene vil du ikke kunne finne i et vanlig kjøleskap eller kjøkkenskap. Da hjelper det ikke at en liten bar gir lite kalorier eller gir litt fullkorn eller nøtter. Til hverdags bør man spise mat som ligner mer på mat, som tilfører kroppen nyttig næring.

Sagen er ganske klar på at energibarer ikke har noe i matpakken å gjøre, og påpeker at det er dagens viktigste måltid.

– Slike søtsaker gir høy blodsukkerstigning, og etter en topp kommer en dal. Det er ikke forenelig med en skolehverdag der barn og unge er avhengig av mat som gjør det lett å holde på konsentrasjonen. Matpakken skal gi ungdom og barn energi som varer gjennom en lang skoledag.

- Hva kan man erstatte energibaren med?

–Velg mye frukt og grønt i matpakken, grove kornprodukter, magre meieriprodukter og unngå søte påleggsvarianter.

Ernæringsrådgiveren mener at det finnes mange fullgode alternativer og at noe av det enkleste er å ta med seg er en frukt og litt nøtter.

– Husk også grønnsakene, oppfordrer hun.