Moreller eller kirsebær?

OPPSKRIFTER: - Uansett hva du kaller det, det er mange gode grunner til å nyte disse søte gode steinfruktene akkurat nå, mener ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding.

Fasiten?

Moreller og kirsebær omtales ofte om hverandre, men kirsebær er egentlig en betegnelse som omfatter to hovedgrupper: Søtkirsebær, som i Norge blir kalt for moreller, og surkirsebær, som vi her kaller kirsebær.

– Norske moreller er så gode og søte og nytes best som de er, kirsebær er mer syrlige og kan godt brukes i pai, syltetøy og kompotter, mener ernæringsrådgiveren.

I tillegg til å spise moreller som snacks kan du også bruke dem i desserter, for eksempel til is, eller som en del av en fruktsalat. Moreller er også perfekt til ost og kjeks.

Enkel morellkake Foto: OFG

Kan nytes med den beste samvittighet

Ernæringsrådgiveren forteller at moreller er et sunt og godt valg.

– Moreller gir lite kalorier, inneholder godt med fiber som gjør godt for fordøyelsen, og er også en god kilde til kalium som er bra for blodtrykket. Den sterke fargen vitner om at moreller inneholder godt med antioksidanter.

Nyt sesongen nå

I Norge produseres det mest moreller i Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Buskerud. Sesongen er kort og forventes å være ferdig allerede i siste halvdel av august. Leif Øye fra Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) kan fortelle at morellsesongen ser meget lovende ut og at det meste av morellene kommer fra Telemark i år.

– Det er første gang Telemark er på topp og har mest moreller, det har alltid vært størst avling fra Lærdal. Vi har nok moreller i butikkene ett par uker til. Morellene fra Østlandet og fra Telemark er av spesielt god kvalitet i år grunnet det gode været.

Morellmuffins

Fakta om moreller

Moreller kommer opprinnelig fra Kina der de har vært dyrket i over 4000 år.

Moreller finnes i en rekke forskjellige varianter og i flere farger. Noen er gule, gulrøde, mørkerøde eller nesten svarte.

Navnet moreller sies å komme fra en veldig gammel kirsebærsort fra Château de Moreilles i Frankrike. Men disse var mørke og sure - altså ikke helt det samme som de søte, saftige morellene vi er vant til.

De vakre blomstene på morell- og kirsebærtrærne blir sett på som symbol på vår, ungdommelighet, kvinnelig skjønnhet og håp.

Moreller er en steinfrukt og er i slekt med plommer.

Søtkirsebærtreet brukes ikke bare for høsting av frukt. Selve tresorten brukes ofte til å lage finere møbler og musikkinstrumenter.

Moreller til overs? De kan både brukes i syltetøy og i bakst. Baksten kan gjøres grovere om ønskelig.

Oppskrifter på frukt.no:

Morellsyltetøy

Muffins med moreller