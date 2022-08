Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LUNSJGUIDE: I november 2020 entret Lunsjguiden restaurant QUI på Skøyen med sprit på hendene og munnbind over munn og nese. Konklusjonen da, med en firer på terningen, var at de skulle tilbake, men ikke på grunn av maten. Det var servicen som trakk opp og fristet til gjentakelse.

Nå er dagen her. Hendene er rene og munnbindet en saga blott. I tillegg er det uteserveringsvær, så de finner umiddelbart et bord i solen. Fuglene kvitrer og lukten fra den vedfyrte pizzaovnen gjør dem begge sultne.

SLIK DET SKAL GJØRES: Pizzakokken på Qui har full kontroll på pizzabestillingene. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Italiensk livesang

I dag, som sist, blir vi møtt av en italiensk solstråle. Hun serverer vann og vin, forsvinner inn og kommer ut i akkurat passe tid til at duoen har bestemt seg for hvilke retter de ønsker. Short velger en klassisk bruschetta til forrett og en salat med aubergine, ostene parmigiano og røkt bøffel-mozzarella, servert med en tomatsaus. Long velger også klassisk; carpaccio til forrett og gnocchi som dagens hovedrolleinnehaver.

Pizzakokken synger italienske strofer og stemningen er høy tross et begrenset antall gjester. Duoen bruker ventetiden på å øve på riktig uttale av et par retter: njåkki og brusketta.

Forrettene ankommer etter et snaut kvarter. Short snakker varmt om sin bruschetta først:

– Det ristede brødet smaker helt fantastisk, tomatene skulle jeg tro var importert direkte fra Italia, for de smaker varme og sol, og mengden hvitløk, basilikum og parmesan er helt fortreffelig. Jeg kunne droppet hovedretten og bestilt en til!

Long virker også fornøyd med sin carpaccio med tynne skiver biff servert med sitron, kapers, parmesan og ruccola.

– Kjempegodt! Kjøttet er så mørt at det nærmest smelter på tungen, og de store kapersene gir retten en ekstra piff. Dette smaker Italia!

Vår solstråle av en italiensk servitør forsikrer seg om at duoen har det bra ved flere anledninger. Hvilket de enn så lenge har.

Qui Taste of Italy på Skøyen Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Glovarm salat var slett ikke feil

Så er det duket for hovedrettene, og Short, som tror hun har bestilt en salat, blir tatt på sengen av den glovarme tallerkenen som åpenbart er tatt rett ut av ovnen.

– Denne retten sto sammen med cæsarsalat, caprese og sjømatsalat, så jeg tenkte at den var kald, men dette smaker vanvittig godt. Det første jeg tenker på, er at dette like gjerne kunne vært en vegetar-lasagne. Bortsett fra at aubergine-skallet er tilnærmet umulig å skjære over, er det tommel opp herfra!

Long er mer lunken enn Shorts varme tallerken:

– Gnocchi smaker godt, men samtidig smaker det ikke så mye mer. Retten er litt for tam, synes jeg, sier Long og tar en siste bit av potetpastaen.

Det er oppgjørets time, og QUI, som betyr «her er», frister igjen til gjentakelse. Og til sammenligning med forrige besøk, har italieneren på Skøyen løftet seg ytterligere når det gjelder maten. Mangler bare én prikk på terningen til en toppscore nå.

ASFALTJUNGEL: Med duften fra den vedfyrte pizzaovnen, er det overraskende nok, lett å kose seg likevel. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

QUI Taste of Italy - Terningkast: 5

En gammel traver på Skøyen med italienske retter på menyen. Bruschetta, salater, pasta, kjøtt, fisk og pizza på den romerske måten, det vil si syltynn bunn og praktisk talt uten kant. God smak, nesten som i Italia. God service også. En syngende pizzakokk trekker opp ytterligere.

Sted: Karenslyst Allé 55.

Pris lunsjretter: 145 - 215 kroner.

Tid før maten kom: 14 minutter.

Besøkt: 17. juni 2022.