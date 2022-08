MAT OG DRIKKE: Nå er nemlig den nye FK Havrebar kommet ut i alle Felleskjøpets nesten 100 butikker i Norge.

– Dette er starten på det som forhåpentligvis blir et mateventyr i Felleskjøpet. Vi har fått havrebaren ut til våre butikker i løpet av sommeren, og vi ser den allerede har slått veldig godt an i alle kundesegmenter, sier Trond Fidje, konserndirektør detaljhandel Norden i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

Norsk havre

FK Havrebar er utviklet i samarbeid med Norgesmøllene, eneste aktør som produserer barer i Norge. Havren er norskprodusert, og den første varianten av FK Havrebar er tilsatt eple, rips – og litt sjokolade. Slik kan både bonden og andre forbrukere få rask energi ved behov.

Egne merkevarer er svært viktige, og ikke minst populære varer i Felleskjøpets butikker. De mest populære er fôr til husdyr og kjæledyr, samt jord, gjødsel og frø. Egne merkevarer utgjør totalt 30 prosent av Felleskjøpets totale omsetning.

Ute i Felleskjøpet-butikkene blir også grønne klær stadig mer populære. I løpet av de siste 12 månedene solgte samvirkekonsernet hele 17.000 eksemplarer av den ikoniske Felleskjøpet-capsen. Kleskolleksjonen er allerede svært godt representert. I løpet av det siste året er det solgt 24.000 totalt av undertøy og sokker med Felleskjøpet-logo. Barneklær og pysjer har solgt i 7.700 eksemplarer i samme periode.

Nå kommer altså satsing på matvarer etter, og disse skal markedsføres med kjennemerket «Mat fra den norske bonden».

– Havrebaren med 32 prosent havre er den første matvaren. Vi har hatt et prøveprosjekt med eget potetgull, og senere i høst lanseres dette for fullt som FK potetchips, sier kategorisjef Trude Maurset Høgheim i Felleskjøpet Agri.

Nytt steg i matsatsing

I mars 2021 startet Felleskjøpet og Nortura et pilotprosjekt hvor kvalitetsmat fra Norturas hotell- og restaurantsortiment kom til salgs i utvalgte Felleskjøpet-butikker. Dette prosjektet har blitt jevnlig utvidet, og i dag selger ni avdelinger kvalitetsvarer fra både Nortura og TINE.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger etter at vi startet salg av matvarer fra de andre landbrukssamvirkene. Vår satsing på kvalitetsmat fra den norske bonden er ett bidrag i å få kvalitetsprodukter fra våre eiere som ikke er så lette å få tak i vanlige dagligvarebutikker ut til folk flest, sier Trond Fidje, som samtidig gleder seg over å utvikle detaljhandelen i Felleskjøpet med enda et nytt spiselig produkt.

– Med å etablere matvarer også under egne merkevarer er vi i ferd med å ta enda et nytt steg. FK Havrebar har allerede fått svært god mottakelse ute i våre butikker, og dette er et raskt måltid som kommer både bonde og den vanlige forbruker svært godt til nytte, sier konserndirektør Trond Fidje.