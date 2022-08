Kylie med suksessoppskrift

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VIN: Kylie Minogue lanserte i 2020 Kylie Minogue Wines, og i løpet av sine to første år har merket opplevd bemerkelsesverdig suksess. Vinen lages av vinspesialisten Benchmark Drinks og selskapet har i dag ni viner i porteføljen sin, hvor av Signature Rosé og Rosé Prosecco er bestselgerne ved britiske supermarkedene.

Popstjernens vinmerke skal nå være verdt 18,9 millioner pund, etter at salgsvolumene til merket har steget med 314,9 prosent, melder det britiske bransjemagasinet The Grocer. Det gjør visstnok merket til det raskest voksende vinmerket i Storbritannia målt i prosent.

I løpet av de første 10 månedene solgte Kylies vinmerke over 1 millioner flasker, og i forbindelse med det sendte hun ut et takkmelding til alle som hadde kjøpt og bidratt:

«Jeg er utrolig ydmyk og begeistret over den globale responsen på Kylie Minogue Wines. Å selge over én million flasker på mindre enn ett år har vært utrolig, og vitnesbyrd til de fantastiske produsentene og vinprodusentene merket har vært så heldig å jobbe sammen med.»

BESTSELGER: Kylie Rosé Prosecco. Foto: Foto: Benchmark Drinks

Personlig involvert

Ifølge daglig leder hos Benchmark Drinks, Paul Schaafsma, kommer mye av suksessen av at popstjernen har personlig involvert seg i samtlige elementer av merkevaren, «fra blanding av viner til design av emballasjen».

Schaafsma sier at de venter å oppnå ytterligere vekst i år gjennom store markedsføringsinvesteringer og kontinuerlig støtte fra Kylie Minogue selv via hennes sosiale mediekanaler, skriver The Grocer.



I tillegg til samarbeide med Kylie har også Benchmark Drinks begynt et samarbeid med Take That-stjernen Gary Barlow, hvor de håper på mye av den samme suksessen.