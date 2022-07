Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester.

Perfekte matviner i sommer

Jakteen: Vinkelner Simon Zimmermann ivrer etter gode viner med karakter Foto: Foto: Lars Brænden Schram

Simon Zimmermann gjester studio med to velsmakende vinperler. Simon tar først for seg vinområdet Santorini. – Vinene fra Hellas er langt fra grisefester og retsina, det har skjedd en enorm utvikling de siste tiårene, forteller Simon. Vin nr. to er en utradisjonell vin fra Provence. 2019-årgangen med Ch. Simone er ikke lett å få tak i, men vel verdt å jakte etter. Vinen er jævlig seriøs og trenger ikke å drikkes ung, forteller Simon.

Video: Lars Brænden Schram

