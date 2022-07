Velsmakende prisgunstige viner

Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester.

Hør ukens episode her:



– Vinene hadde status som gjødsel etter min mening

Sprudlende Geir Gjerdrum om den nye underverden, Sør-Afrika Foto: Foto: Lars Brænden Schram

Ukens podcast handler om det spennende vinlandet Sør-Afrika. Tidligere vinjournalist i DN og vinimportør Geir Gjerdrum gjester studio. Geir og Svein diskuterer hva som gjør at Sør-Afrika er aktuelt og hvorfor fremtiden ser så lovende ut for kvalitetsvin fra det vakre landet. – Vinene hadde status som gjødsel etter min mening, forteller Geir om hvordan utvalget på polet var for noen tiår tilbake. I dag er situasjonen en helt annen. Nå flommer det over av gode viner og produsenter. Få også med deg historien om da Vinmonopolet stoppet salget på grunn av en etikett.

