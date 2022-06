Oppskrift: Grillet klippfisk á la Portugal

OPPSKRIFT: Ifølge et gammelt sagn, finnes det 365 oppskrifter på «bacalhau», som portugiserne kaller den, en for hver dag i året. Det sies at kravet til en gifteklar kvinne i gamle dager var at hun måtte kunne alle sammen.

Man kan si hva man vil om innholdet i sagnet, men det viser i alle fall at portugiserne har et nært forhold til sin bacalao.

- I tillegg til torsken består bacalao tradisjonelt sett av poteter og ulike grønnsaker. Hvilke råvarer du foretrekker, er det kun fantasien som begrenser, skriver Norges Sjømatråd i en pressemelding.

Foto: Norges Sjømatråd

OPPSKRIFT: BACALAO A LAGAREIRO MED KNUSTE POTETER

Til fire personer trenger du:

800 gram klippfiskloin med skinn og ryggbein (gjerne ferdig utvannet)

1 stk laurbærblad

8 fedd hvitløk

2 dl olivenolje, extra virgin

1 stk sjalottløk

Tilbehør:

800 gram små poteter med skall

200 gram spinat

5 cm rød chili, kuttet i ringer

Ca. 100 gram gode oliven

Ca. 100 gram syltet paprika, strimlet

1 ss sitronsaft

Salt og pepper

Slik gjør du:

Potetene kokes i saltet vann til de er møre, sil av vannet og la potetene kjøles av i romtemperatur.

Legg klippfisken på et klede eller kjøkkenpapir slik at den tørkes godt.

Hvitløk og sjalottløk kuttes i tynne ringer.

Fres hvitløk i en kjele med litt olivenolje.

Når hvitløken er myk, tilsettes sjalottløk. La det frese godt sammen. Tilsett resten av olivenoljen og laurbærblad. Varm opp til ca. 100 grader (da freser det i pannen).

Trekk til siden og la oljeblandingen stå i 10 minutter.

Pensle klippfisken med litt olje, og grill den med skinnsiden ned. Ha lokk på grillen slik at fisken blir bakt ferdig samtidig som den grilles.

Fisken er ferdig når den flaker seg. Det sjekker du ved å trykke lett på den.

Øs litt av hvitløksoljen over fisken før servering.

Potetene trykkes lett mot skjærebrettet slik at de blir litt flate på to sider, potetene stekes så til de blir gyllenbrune på begge sider.

Tilsett hvitløkolje, chili, oliven, syltet paprika og spinat. Smakes til med salt og pepper.

Legg potetmiksen i bunnen av tallerkenen, og legg så på grillet klippfisk. Ha over litt av hvitløksoljen og noen dråper sitronsaft før servering.

Chefs tips: Klippfisken kan også tilberedes i ovnen: Sett fisken på et stekebrett i ovnen. Hell over omtrent halvparten av oljeblandingen og stek fisken på et brett i ovnen på 220 grader i 15-20 minutter. Øs over litt olivenolje underveis så den holder seg saftig og får en fin farge.