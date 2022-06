Denne artikkelen ble først publisert på HusGlede.no



Det som er ekstra bra med en salat er at da har du en gyllen anledning til å bruke opp alt av grønnsaker som du kanskje har liggende i kjøleskapet.

En salat kan inneholde alt det du liker best, og vi har funnet frem til fem smakfulle salater du kan kose deg med på varme og late dager.

Pastasalat med skinke

Det er få retter som er så enkle å lage som en pastarett. Denne kan du lage litt ekstra av så har du til lunsj dagen etter. Bruk den pastasorten som du liker best.

Dette trenger du:

400 g pasta

2 ss olje

400 g kokt skinke

300 g sukkererter

12 reddiker

1 rødløk

1 dl ristede pinjekjerner

2 ss finhakket frisk gressløk

Slik gjør du:

Kok pasta i en kjele med lettsaltet vann etter anvisning på pakken. Skyll den raskt i kaldt vann slik at pastaen avkjøles.

Ha over litt olje så ikke pastaen klumper seg sammen.

Skjær skinke og sukkererter i strimler, reddik i tynne skiver og finhakk rødløk og gressløk. Vend alt sammen med pastaen.

Rist pinjekjerner i en varm, tørr stekepanne til de har fått en gyllen farge. Strø pinjekjernene på toppen.

Servér med et dryss med flaksalt og nykvernet pepper, og gjerne med godt brød.

Spicy salat med chorizo

Choritzosalat

En spicy salat med smakfull chorizo og hjemmelagede rustikke krutonger er perfekt sommermat. Når varmen kommer sigende er det ekstra godt med mat som smaker litt ekstra. Denne salaten topper du med litt revet parmesan og en deilig dressing.

Dette trenger du:

1 chorizopølse, hel rull

2 crispy salat

2 tomater

1 gul paprika

1/2 rødløk

1 glass sorte oliven

revet parmesan

tørt brød

aioli

Dressing:

saften av en sitron

olivenolje

salt og pepper

hvitløkskrydder

Slik gjør du:

Bland sammen dressingen og sett til side.

Skjær noen tykke skiver av et daggammelt brød og riv i middels små biter. Legg i en form med litt olje over og stek i ovnen på 200 grader til brødet er sprøtt og har fått en gyllen farge.

Vask og rens det grønne. Kutt chorizo i skiver, riv salaten, kutt tomater, rødløk og paprika i terninger. Oliven i skiver.

Bland alt sammen med dressingen i en stor bolle.

Riv parmesan over salaten rett før servering og server med nystekte baguetter om du vil.

Salat med tunfisk

Tunfisksalat

Tunfisk på boks skal du ikke kimse av, den smaker fantastisk gode med de rette ingrediensene. Denne lages egentlig med ansjosfileter, men det har vi valgt å hoppe over. Du kan selvsagt tilsette det om du vil. Anjos vil tilføre litt ekstra saltsmak i salaten, og du kan f.eks servere den ved siden av salaten så kan de som vil forsyne seg av den.

Dette trenger du:

1 boks med tunfisk

6 kalde poteter

4 egg

2 hjertesalat

1 neve aspargesbønner

1 rødløk

1 boks cherrytomater

1/2 agurk

1 neve sorte oliven

4 ts kapers

frisk oregano

Dressing

2 ts hvitvinseddik

2 ts dijonsennep

1 dl olivenolje

1 fedd hvitløk

1 ts honning

salt og pepper

Slik gjør du:

Kok potetene møre og avkjøl dem, eller bruk rester. skjær opp i skiver.

Kok eggene i ca. 8 minutter og la dem ligge et par minutter i kaldt vann, før du fjerner skallet og deler dem i to.

Kok aspargesbønnene i lettsaltet vann i 2-3 minutter. Hell av vannet og ha deretter litt kaldt vann over bønnene slik kokeprosessen stopper.

Skjær løken i ringer og legg i kaldt vann noen minutter.

Skyll hjertesalaten og riv den opp i grove biter.

Skjær opp tomater og agurk.

Legg hjertesalaten på hver sin tallerken sammen med poteter, aspargesbønner, rødløk, cherrytomater, agurk, oliven og kapers.

Ha hvitvinseddik, sennep og hvitløk i et glass med lokk og rør det godt sammen. Tilsett deretter olivenoljen litt etter litt, og rist godt slik at det blir en jevn blanding. Smak til med salt og pepper.

Ha over ca. 2/3 av dressingen over salaten og vend den forsiktig sammen, slik at dressingen blir fordelt over det hele.

Fordel avsilt tunfisk, eggebåtene og frisk oregano på toppen av salaten, og server resten av dressingen ved siden av. Servér salaten umiddelbart.

Frisk salat med mango, avokado og honningvinagrette

Mangosalat

Salat med mango smaker friskt og godt i varmen. Denne kan du spise som den er eller servere den ved siden av grillmaten.

Dette trenger du:

1 boks cherrytomater 1 mango 2 avokado 1 rødløk 100 babyspinat 100 g ruccola ½ potte basilikum 125 g Snøfrisk Naturell 1 dl gresskarkjerner salt

Honningvinaigrette

1 sjalottløk 2 ss honning ¼ dl hvitvinseddik ¾ dl olivenolje ½ ts salt ¼ ts pepper

Slik gjør du:

Del tomatene i to eller fire. Rens og skjær mango og avokado i båter eller skiver.

Rens rødløk og skjær i tynne skiver.

Lag små «egg» av Snøfriskosten med en teskje og fordel over salaten.

Vask ruccolasalaten og hakk den fint. Ha i ruccola sammen med babyspinat og basilkumblader.

Lag honningvinagretten ved å rense og finhakke sjalottløken. Bland løk, honning i eddik. Hell i oljen, først i dråper, senere i en fin stråle. Smak til med salt og pepper.

Legg opp alt på et stort fat, eller på hver sin tallerken. Ringle dressingen over rett før servering og topp med gresskarfrø.

Salat med jordbær, melon og blåmuggost

Vannmelon er perfekt i varmen og sammen med jordbær smaker det enda bedre. Denne salaten toppes med noen biter med blåmuggost, men den kan sløyfes om du ikke er så begeistret. Bruk en annen myk ost, eller dropp hele osten om det passer deg bedre.

Dette trenger du:

1 kurv jordbær

1,5 avokado

0,5 vannmelon

blandet grønn salat

balsamico

flaksalt

sort pepper

friske urter og spirer

mild blåmuggost

Slik gjør du:

Rens og del jordbærene i fire eller i skiver. Rens melonen for kjerner, fjern skallet og skjær kjøttet i jevne biter.

Rens avokadoen og skjær kjøttet i grove terninger.

Legg den blandede salaten på et stort fat. Fordel jordbær, melon og avokado over salaten. Drypp over dressing, krydre med en god klype flaksalt og kvernet sort pepper og dryss til slutt over friske urter og blåmuggost.

Server umiddelbart og gjerne med hvitløksbrød.

Aller rettene er beregnet til fire personer, men du kan lage mer eller mindre, alt ettersom hvor mange du skal servere.