Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VIN: Vi nordmenn elsker italienske viner, viser tall fra Vinmonopolet. I nord skiller Piemonte seg ut ved siden av andre populære vinområder som Toscana og Veneto. Årsaken er bredden av vinstiler og kvaliteter som tilbys til fornuftige priser. Over 2.000 varelinjer i polets sortiment kommer fra Piemonte.

Kongene av Barolo

For dem som kjenner toppviner fra Italia generelt – og baroloer spesielt – er Vietti et kjent navn, og regnes som en av de aller beste produsentene.

Vietti er en familiedrevet produsent i Castiglione Falletto, som har tatt et kvantesprang i kvalitet. De har også løftet frem hvitviner fra en ellers svært dominerende rødvinsproduksjon. En stor del av dette skyldes lidenskapen for kvaliteten vinmaker Luca Currado og hans kone Elena har gitt Vietti de siste 20 årene.

Vietti har tatt steget opp mot en kjendisstatus innen barolo blant kjennere over hele verden. Vi er selvsagt imponerte over toppvinene deres, men kvalitet på topp betyr også at deres andre viner er vel verdt å prøve.

Mindre eik: Mindre bruk av eik gir over tid resultater på kvaliteten hos Vietti. Foto: Svein Lindin / Kapital

Fem etasjers vinkjeller

Vinkjelleren til Vietti ligger en 50 kilometers kjøretur sørøst for Torino, og omtrent 40 kilometer nordøst for Cuneo. Vinkjelleren deres på fem etasjer ligger bokstavelig talt delvis under middelalderslottet Castiglione Falletto.

Dette er også navnet til den lille landsbyen hvor Vietti har sitt hovedsete. Bratte åssider og vinmarker på alle kanter fører opp til Castiglione Falletto, som med sine 705 innbyggere må betraktes som en stille oase. Castiglione Falletto er ikke bygget for masseturisme, biltrafikk og natteliv. Her handler det om vinproduksjon, turisme og gammel historie i høysesongen mellom mai og oktober, deretter er det stille som et forlatt feriehus i Lyngør.

Det eneste som minner om liv er timeslagene til den lokale kirkeklokken som siden middelalderen har brutt stillheten.

Vakre landskaper: Piemonte kan ta pusten fra deg. Foto: Svein Lindin / Kapital

Vietti har på nedsiden av slottsmurene i årenes løp gravd og bygget ut etter alle kunstens regler innenfor den lille eiendommen. Stedet er bygget utelukkende for produksjon, og ikke for å ta dagens økende turisme.

- Tolv besøkende før og etter lunsj er vår kapasitet, forteller vinmaker Luca Currado til Finansavisen.

Vi kan kvittere med at når man har en avtale og kommer innenfor, møtes du av en varm og ekte gjestfrihet som er langt unna vin- og turistfeller som du finner i for eksempel Toscana og Napa Valley i USA.

Vietti 1985 årgang Vietti

Spesielle etiketter

Dagens utgave av Vietti handler om eierskap til flotte gamle vinmarker som Brunate, Rocche, Lazzarito og Villero. Samtidig bygges det en profil av en vinprodusent som ikke nødvendigvis gjør som alle andre. Etikettene er et godt eksempel. Siden midten av 70-tallet har kunstnerne fått plassert sine verk på etikettene. Ideen kom opprinnelig en vinterkveld, hvor en gruppe venner av familien Vietti samlet seg på den lokale vinbaren. Under diskusjonen mente noen i forsamlingen at de kunne oppfatte fargene i vinens smak. Utfordringen ble gitt, og kunstneretikettene er blitt et kjennetegn på deres viner.

Smak de hvite også

Vietti er et svært godt kjøp, vinene skiller seg ut med en fruktdrevet stil med god konsentrasjon. Familien Currado behersker årgangsforskjellene i produksjonen til perfeksjonisme.

Den store styrken til Vietti er at de er gode på flere druesorter. Nebbiolo, Dolcetto og Barbera er det naturlig å være flinke på i dette området, men vi er imponert over hvor langt Vietti har kommet med hvitviner av druen Arneis og Timorasso. De matvennlige hvitvinene bidrar til å forstå og respektere håndverket som er skapt gjennom generasjoner.