Denne artikkelen ble først publisert i HusGlede.no



OPPSKRIFTER: Noen dager kan du lage litt ekstra så har du lunsj klar til dagen etter. Greit å ha med seg på stranden eller hvis du skal være ute i finværet.

Vi har funnet fem deilige retter som du og dine kan hygge deg med gjennom uken. Du trenger ikke bruke tid på å finne ut av hva du skal ha til middag. Kjekt og greit.

Salat med vannmelon

Salat

En salat kan du lage med akkurat de ingrediensene du liker best og er en ypperlig mulighet til å bruke opp det du har i kjøleskapet. Vi har likevel laget et forslag til deg med deilig vannmelon og pinjekjerner.

Dette trenger du:

4 stk. sikorisalat (endivie)

200 g frisk spinat

finsnittet stangselleri

2 stk. grønn paprika i biter

2 stk. grønn lollo salat eller en annen salat

200 g aspargesbønner

1 dl ristede pinjekjerner

1/2 vannmelon i biter

Til dressingen:

4 dl yoghurt naturell

ca. 2 ts revet frisk ingefær

4 fedd hvitløk

2 ss honning

salt og kvernet pepper

Slik gjør du:

Kutt alle grønnsakene i passende biter og riv salaten grovt.

Rist pinjekjernene i en tørr panne til de er gylne.

Fjern skallet på vannmelonen, fjern frøene og kutt vannmelonen i biter.

Ha alle ingrediensene i en bolle unntagen pinjekjernene.

Lag dressingen og bland inn i salaten.

Legg salatblandingen på en tallerken og dryss over pinjekjernene og servér med godt brød.

Omelett med choricho, spinat og toasted brød

Omelett

n deilig omelett kan du lage akkurat slik du vil. Vi har laget vår med poteter så blir den ekstra mettende. Lag gjerne litt ekstra så har du til lunsj senere.

Dette trenger du:

6 stk kokefaste poteter

1 stk gul løk

2 fedd hvitløk

4 stk egg

0,5 ts salt

0,5 ts pepper

8 stk cherrytomater

2 chorizo pølser

godt brød

olivenolje

Slik gjør du:

Skrell potetene og del de opp i skiver på cirka en halv centimeter.

Skjær løken i tynne skiver og finhakk hvitløken.

Varm opp en stekepanne på middels varme med litt olje.

Ha i poteter, løk, chorizo og hvitløk. Sett på lokk på stekepannen og la det steke til potetene er nesten møre. Vend potetene et par ganger underveis for å hindre at de blir brune.

Skru temperaturen ned til middels lav varme.

Hell av mesteparten av stekefettet, men la det være igjen cirka 2 spiseskjeer fett i pannen.

Visp sammen eggene i en bolle sammen med salt og pepper.

Hell eggene over potetblandingen i stekepannen. La omeletten steke til den har satt seg. Pass på at den ikke blir brent.

Skjær noen skiver brød og ha over olivenolje og stek i ovnen til de er gylne og sprø.

Servér med tasted brød og en liten salat ved siden av.

Fiskesuppe

Fiskesuppe

I en fiskesuppe kan du bruke den fisken du liker best, men vi har brukt laks, torsk og litt reker. Denne suppen er pakket med smak og du kommer til å elske den.

Dette trenger du:

2 torskefileter uten skinn

2 laksefileter uten skinn

1 boks med reker

1 dl hvitvin

1/2 chili uten frø

1 gul løk

3 gullerøtter

1/2 purreløk

1 boks med fløte

2 fiskebuljonterninger

1 liter vann

havsalt

Slik gjør du:

Kutt løken i små biter og hakk chilien.

Ha løk, chili og litt havsalt i en tykkbunnet kjele og la surre til løken er blank og myk.

Ha i hvitvin til det dekker løken og la det koke inn til det ikke er mer vin igjen.

Ha over 1 liter vann sammen med buljongterningene.

Tilsett gullerøtter i biter og kok til de er møre.

Tilsett 1 boks fløte og koke opp.

Ha over purre i ringer og fisk skåret i terninger. La trekke til fisken er klar.

Skyll rekene og legg en god porsjon i hver sin bolle.

Ha over suppe i hver sin skål og server med godt brød, samt litt smør eller aioli.

Biffsmørbrød

Biffsmørbrød

Et biffsmørbrød kan serveres både varmt og lunt, og bør ligge på godt brød. Det vil ødelegge hele opplevelsen om brødet du velger ikke er en god variant. Gjerne et grovt stenovnsbakt brød om du liker det.

Dette trenger du:

400 g mør biff

1 godt brød

løk

slat

tomat

Slik gjør du:

Stek biffen etter dine ønsker og la den hvile 10 minutter før du skjærer den i skiver.

Kutt løk i ringer og stek i pannen til det er mykt.

Varm brødet raskt i ovnen.

Legg på litt søt sennep på brødet, samt salat og tomater i skiver.

Legg på biff i strimler og topp med stekt løk. Du kan også servere sandwichen med stekte poteter om du ønsker det.

Crepes med mozzarella og spinat

Crepes

Crepes er nesten som pannekaker, men de er tynnere og ikke fult så søte. Crepes kan du fylle med hva du vil og smaker fantastisk.

Dette trenger du:

Crepes

3 dl Hvetemel

1 ss Sukker

litt Salt

skallet fra 1 sitron

3 Egg

6 dl Melk

3 ss Smør

1 ts Vaniljesukker

Rød valnøttpesto

75 g Valnøtter

1 dl Parmesan

Olivenolje

1 ts Sitronsaft

1 fedd Hvitløk

10 stk soltørkede tomater

Salt

Pepper

150 g Spinat

Kremet balsamico

2 stk Mozzarella

Slik gjør du

Bland sammen mel, sukker, salt, vaniljesukker og revet sitronskall.

Rør inn eggene samt litt og litt melk. Ha til slutt i smeltet smør. Rør til du får en jevn røre og la røra svelle i ca. 15 minutter.

Lag pesto ved å ha alle ingrediensene i en beholder og mos det til en jevn pesto med en stavmikser. Smak til med salt og pepper.

Skyll spinat og skjær mozzarella i skiver.

Stek crepes i en middels varm stekepanne. Lag dem så tynne du klarer.

Snu Crepesen i stekepannen og ha på rød pesto, spinat og et par skiver mozzarella.

Brett sammen crepesen og ha over balsamico.

Servér helst med en gang de er ferdige i pannen.