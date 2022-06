OPPSKRIFTER: - Det er faktisk enklere enn man skulle tro, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, i en pressemelding.

Lager du egen is kan du få inn godt med frukt og bær, og du kan lage den med langt mindre tilsatt sukker. I flere tilfeller vil det være nok med frukten og bærenes egen naturlige sødme. I tillegg unngår du unødvendige tilsetningsstoffer, forteller ernæringsrådgiveren og fortsetter;

Server is hver solskinnsdag

- En is en gang iblant fra kiosken eller butikken er selvsagt ingen fare. Men mange foreldre kjenner på samvittigheten over at det fort kan bli litt vel mye is når det er sommer og sol ute. Små barn har liten magesekk og blir fort mett, da er det viktig at det vi serverer er næringsrikt. Hjemmelaget is er ingen dårlig erstatning, heller tvert om, det kan være skikkelig godt.

Lag smoothie og frys ned. Da har du ispinner på 1-2-3.

Oppskrifter: Næringsrik is til både store og små

For at det skal være gjennomførbart å lage egen is må det være enkelt, her er fem raske og gode oppskrifter. Bruk gjerne norske jordbær og etter hvert norske bringebær når de blir tilgjengelig i butikk.

Bringebærsmoothie- is : Lages av smoothie og fryses på pinner. Enklere blir det ikke.

Ekte jordbærpinner: Det eneste du trenger er jordbær og vaniljekesam.

Bananis med jordbær: Kalles også nicecream! En fin måte å bruke opp godt modne bananer.

Med bananer i fryseren har du alltid is. Tilsett f.eks. jordbær for ekstra god smak.

Yoghurtis med bær på pinne: Bruk de bærene du vil. Norske jordbær og bringebær passer perfekt.

Yoghurtis med jordbær : Yoghurt + jordbær = sommer

Kjempegode ispinner med yoghurt og jordbær.

Lag smoothie og frys ned. Da har du ispinner på 1-2-3.

Med bananer i fryseren har du alltid is. Tilsett f.eks. jordbær for ekstra god smak.