HOTELL: 16. juni åpner Scandic Holmenkollen Park på toppen av Oslo. Det unike hotellet har gjennom en omfattende renovering blitt klargjort for en ny tidsalder, og vil blant annet tilby gjestene flotte kurs- og konferansefasiliteter, spa, treningssenter og moderne rom og suiter.

På det nyrenoverte hotellet vil det også være mulig å oppleve unike mat- og drikkekonsepter. Disse er tuftet på tradisjon, men utviklet og videreforedlet på moderne og spennende måter. På hotellets nye restaurant, Holmenkollen Park Bistro & Bar, vil du blant annet kunne oppleve vaffelen på en måte du aldri har gjort tidligere.

- De fleste danderer vaflene med syltetøy eller smør og brunost, men vi mener vaffelen kan brukes til så mye mer. Hva med å prøve tempurastekte vaffelsticks med spicy dip, eller french toast av vaffel med sukker, kanel og vaniljeis? Mulighetene er utallige, og hos oss vil vi ha en egen vaffelmeny for våre lunsjgjester, sier sjef for mat og drikke ved Scandic Holmenkollen Park, Tommy Andrew Kampes i en pressemelding.

Øl- og hvetevaffel med løyrom, rømme, syltet løk og eggeplomme. Foto: Stian Broch

Unikt vaffelkonsept

Øl- og hvetevaffel med posjert egg, ostekrem, vårtrøfler og potetchips.

Vaffelfajitas med cheddar og salsa.

Club-vaffel med kylling, bacon, sennep, hvitløksmajones, tomat, salat, vinaigrette og frites på siden.

Potetvaffel med løyrom og klassisk garnityr.

Smakskombinasjonene er mange, og på Holmenkollen Park Bistro & Bar gleder Kampes seg nå til å presentere denne klassikeren i nye og spennende formater.

- Det er flere i Norge som har lekt seg med vaffelen, men jeg har aldri sett et gjennomgående vaffelkonsept, slik som det vi etablerer her. Vi skal revolusjonere den tradisjonelle vaffelen, og tilby gjestene våre unike smaksopplevelser, sier Kampes i meldingen.

Delikat: Vaffelen får en helt spesiell rolle på Holmenkollen Park Bistro & Bar. Her er en øl- og hvetevaffel med posjert egg, ostekrem, vårtrøfler og potetchips. Foto: Stian Broch

Norsk og nordisk



Nye Scandic Holmenkollen Park vil ha et rikt mat- og drikketilbud for gjester og besøkende. På den uformelle bistroen vil menyen våre bygget opp av norske og nordiske råvarer, og her er det både mulig å nyte en full treretters meny, eller bare hygge seg med et glass vin eller en kopp kakao.

Dersom man ønsker å kose seg med litt god vin, eller kanskje til og med lære om vin, så er vinkjelleren i Dragebygget med et betydelig antall flasker et godt alternativ. Utenfor hotellet vil det også være en hyggelig uteservering, hvor det serveres småretter og et rikt utvalg drikke. Så vil selvsagt gjestene få den beste starten på dagen med den prisbelønnede Scandic-frokosten.

- På samme måte som det tradisjonelle og moderne har blitt smeltet sammen i renoveringen av hotellet, vil menyene våre bestå av velkjente og etablerte retter tilberedt med en moderne vri. Vi vil fokusere på gode norske råvarer, en fyldig vinmeny og spenstige småretter jeg tror vil slå an, sier han.

Scandic Hotell Holmenkollen byr på fantastisk utsikt fra sin uteservering. Foto: Scandic Hotels

Programmert for å redusere matsvinn

I likhet med andre Scandic-hoteller, vil det også på Scandic Holmenkollen Park være et gjennomgående fokus på bærekraft i arbeidet med mat og drikke.

Hotellet skal faktisk være et pilothotell i arbeidet med å redusere matsvinnet ytterligere. Ved hjelp av ny programvare vil alt matsvinn registreres og synliggjøres for medarbeiderne, og de vil også få løpende informasjon som vil sikre at lagret mat ikke kastes unødig. Utover dette vil det også jobbes med å redusere svinnet gjennom samarbeidet med matredderne i Too Good To Go.

- Som et godt supplement til våre ordinære menyer, vil vi alltid ha veganske alternativer tilgjengelig på Scandic Holmenkollen Park. På bankettmenyen vår vil det blant annet være mulig å bestille en vegansk treretters, og vi har en ambisjon om at halvparten av maten som kjøpes inn på hotellet skal være plantebasert. Gjestene kan også velge å bytte 30 prosent av kjøttet i retten de bestiller mot en grønn rett. På denne måten kan de bidra til å redusere CO2-utslipp, og samtidig bli introdusert for en spennende ny rett, sier Morten Malting – direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge, i pressemeldingen.