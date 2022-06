Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: På vårens kanskje minst fine dag, med vind og regn, går Long og Short utover Tjuvholmen, kjempende med egen paraply i vindkastene som svinger seg mellom de høye byggene.

Lunsjdestinasjonen er The Thief.

De karrer seg inn i varmen og tar heisen opp til til restauranten i andre etasje. Ankomsten er et par minutter før åpningstiden, men de blir likevel raskt tildelt god plassering i det folketomme lokalet. En håndfull ansatte summer rundt, klare til å ta imot gjestene. Oppmerksomme servitører tar jakkene og paraplyen i bytte mot menyen, og fyller raskt glassene med italiensk boblevann.

– Den umiddelbare følelsen er at vi blir tatt godt og raskt imot. Vi får se hvordan det blir utover måltidet når andre gjester også skal ha oppmerksomhet, sier Long.

MODERNE: Lokalene til The Thief er moderne, men skaper en hyggelig atmosfære. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Striglet med fintfolket

Restaurantens store glassvinduer gir utsikt til fintfolkets herredømme Tjuvholmen og Oslobukta. Dresskledde gjenboere i nabobygget romsterer i åpne kontorlandskap.

– Kanskje de er nervøse for markedene, undrer Short.

Friske blomster er plassert på alle bordene med marmortopper. Veggene er mørke, og de to lunsjkameratene sitter behagelig i hver sin svarte skinnstol.

Raskt kommer en ny servitør innom for ta drikkebestillingene. Lunsjduoen er alkoholfrie og går for limonata og aranciata, begge italienske bruser.

Lunsjmenyen til The Thiefs restaurant består av et akkurat passe stort utvalg hovedretter, og noen få desserter. Salat med geitost, torsk og hummer er blant annet å finne.

– Dagens er en aspargessuppe og boeuf bourguignon, forteller servitøren.

Long og Short lander på henholdsvis økologisk gresskar og hamburger.

– Gresskaret kan minne litt om indisk mat, på grunn av krydderne vi bruker, fortsetter den trivelige ansatte.

– Helt perfekt, sier Long, som er fornøyd med valget sitt.

FORRETNINGSLUNSJ: Lunsjkameratene så flere gjester som tilsynelatende kom til restauranten for å spise forretningslunsj. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Bambussugerør og økologisk gresskar

Et par minutter etter Long og Shorts ankomst begynner flere gjester å titte innom. Dansker. Så en gruppe nordmenn, også de er pene i tøyet.

– Der er minst ett fjes som ofte figurerer på forsidene våre, hvisker Short og nipper til den italienske leskedrikken med to tynne bambussugerør.

Etter et kort kvarter blir hovedretten servert.

– Dette ser jo deilig ut, melder Short og nikker mot Longs fat.

– Og kanskje viktigst, så ser det jo også litt dyrt ut, smiler han.

Det økologiske gresskaret er pent dandert på en eng av røde linser og servert med labneh-yoghurt, bakt aubergine og granatepler. Toppet med en liten spiselig blomst.

– Grønnsakene er fulle av gode smaker, og er bakt med masse gode krydder. Granateplet og yoghurten gir et friskt pust, og gresskarkjernene er sprøe og gode, sier Long.

Burgeren til Short serveres med bacon, cheddarost, hjertesalat og hjemmelaget burgerbrød. Og en mengde pommes frites.

– Veldig ryddig. Men fatet er litt lite for så mye mat, sier Short.

Han må rydde unna litt fries før burgeren kan skjæres opp.

– Dette smaker veldig solid og godt, men kjøttet er ikke helt medium rare, i motsetning til det jeg ba om da servitøren spurte.

– Kudos til gode, enkle og passe salte fries.

– Og porsjonen er ikke sånn at jeg tenker «fryktelig dyr og altfor liten luksusburger». Dette er en anstendig mengde mat for lunsj.

GOD SERVICE: Idet Long og Short slo seg ned på The Thief kom oppmerksomme servitører for å hjelpe. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Når nesten helt opp

Gode porsjoner gjør at Long og Short egentlig vil stå over desserten, men bestemmer seg for å dele noen makroner sammen med kaffen.

– Denne med smak av salt karamell var rågod, sier Long.

Prisene på The Thief er i det øvre sjiktet av hva man kan finne i hovedstaden, med hummeren som dyreste hovedrett til over 600 kroner. Long og Short sine retter kostet begge 325 kroner. Men lunsjduoen sier seg enige om at det ikke er noe å si på prisene, selv om du med største enkelhet kan finne billigere steder å spise.

– Beliggenheten her ute er jo innmari fin, selv om vi valgte en dårlig dag å besøke Tjuvholmen på. I tillegg er servicen ganske så bra og maten kjempegod, sier Long.

– Enig. Det eneste å utsette på servicen var at de tok litt tid før vi fikk betale, til tross for mange servitører på jobb.

– Maten mangler fortsatt det lille ekstra for å nå helt opp til toppkarakter, og derfor blir dette en stødig femmer, sier Short.

– Det er en rolig og privat atmosfære her, som gjør at The Thief egner seg usedvanlig godt til en forretningslunsj, legger Long til.

UTSIKT: Fra flere av bordene i restauranten har man utsikt over Oslofjorden. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

The Thief - Terningkast: 5

God mat, trivelig service og flott beliggenhet gjør restauranten til The Thief til en ypperlig plass for forretningslunsj.

Sted: Landgangen 1, 0252 Oslo

Tid før maten kom: 14 minutter.

Pris lunsjretter: 200 til 650 kroner.

Besøkt: 10. mai 2022.