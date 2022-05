Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



LUNSJGUIDEN: Duoen blir enige om å møte på Tjuvholmen Sjømagasin, eller Sjømagasinet på folkemunne. Short er litt skeptisk til forslaget, for hun er ingen stor fiskespiser. Long er derimot nærmest flasket opp på fisk i alle varianter, og hun har for lenge siden sluttet å telle hvor mange fiskerestauranter i inn- og utland hun har besøkt.

– Men jeg har faktisk aldri vært her, sier hun og lar blikket saumfare den nesten folketomme restauranten.

HOVEDROLLEINNEHAVER: Ulike varianter av fisk og skalldyr. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Hovmesteren har allerede gitt dem dagens bredeste smil, har et øye på hver finger og oser av kunnskap, både om mat og vin. Som kjent er smil en smittende affære, så det tar ikke mange sekunder før både Long og Short er minst like blide. Ute skinner solen, kanalen ligger blikk stille og neste uke åpner Sjømagasinet også uteserveringen. Den ene delen vil ha fokus på mat og drikke, den andre delen blir en lounge med primært noe i glasset.

– Det skal bli vanskelig å velge akkurat hva som skal være i glasset, for denne vinmenyen minner om de gammeldagse telefonkatalogene, sier Short og blar på måfå gjennom alt fra folkelige priser til flasker som passer Tjuvholmenbeboerne i penthousene som hånd i hanske.

ENORM VINKJELLER: Vinlisten på Sjømagasinet er som en gammeldags telefonkatalog. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Ikke langs turist-stripen

Etter en ytterligere munter passiar med hovmesteren, faller Longs valg på ceviche med kamskjell og Rossini-kaviar til forrett og en type kveitekotelett til hovedrett. Short velger den samme muslingen til forrett, men da stekt, servert med trøffel og vill-asparges. Til hovedrett blinker hun seg ut hummersalat med en asiatisk inspirert yuzudressing, som i praksis betyr en sitrusdressing med mye syre.

Et par minutter senere står nydelig, varmt hjemmebakt brød på bordet sammen med pisket smør toppet med et spennende salt. Skorpen er knasende fersk. Innmaten myk som smøret på toppen.

De to sitter fortsatt nærmest alene i den lekre restauranten. Bakgrunnsmusikken er knapt nok hørbar, utsikten er beroligende og interiøret er både varmt, kose-lekkert og skandinavisk på en gang.

– Tipper at mange turister og andre går glipp av denne perlen. De fleste følger jo bare bryggekanten, og da er det ikke naturlig å gå akkurat her med mindre du skal på The Thief, sier Long og blir avbrutt av den fortsatt smilende hovmesteren som kommer med de to variantene av kamskjell.

Kamskjell med trøffel

– Rause porsjoner, sier Short og tar en bit av kamskjellet som viser seg stekt til perfeksjon. Det har knapt vært innom pannen, men likevel fått den brune, elegante stekeskorpen. Kombinasjonen kamskjell og trøffel var ny for henne og en sikker vinner. Den grønne, tynne vill-aspargesen og de gule og oransje grønnsakene er en fryd både for øye og gane.

– Hadde jeg visst dette, ville jeg spurt om å få stekte kamskjell servert som hovedrett, sier Short og sniker til seg de siste restene på tallerkenen med nok en brødbit.

Longs ceviche blir servert som et kunstverk. De samme, grønne asparges-spirene, den blå-sorte kaviaren og med grapefrukt og iskald appelsinsorbet som tilbehør.

– Vanligvis smaker ceviche mer syre enn råvarer, men her har de truffet perfekt. Det smaker fortsatt hav og kamskjell, sier Long med drøm i blikket.

Forretten blir raskt etterfulgt av hovedrett. Shorts hummersalat er et inferno i farger og smaker. Rød, norsk hummer, gule beter, grønn salat og mye annet digg toppet med jordskokk-chips. Hvert eneste gram ble fortært, og det av hun som i utgangspunktet velger bort sjømat fra menyen.

BLANDINGSINTERIØR: Det er lyst og luftig blandet med intime oaser på Tjuvholmen Sjømagasin. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Gikk rett i salt-garnet

Longs kveitekotelett bader på en seng av blåskjellsaus, servert med sopp og grønnsaker. Også her blir tallerkenen nærmest slikket helt ren.

– For meg har alt frem til nå vært en soleklar sekser. Eller kanskje en syver. Det eneste som er synd, er at kokkene her, i likhet med de fleste andre steder, er salt-blinde. Fisken er rett og slett litt for salt her også. Men når det er sagt: Jeg er sikker på at jeg ville fått en ny om jeg hadde sendt den ut igjen. Så synd at ikke flere har fått med seg Tjuvholmen Sjømagasin, for dette er jo rett og slett en soleklar sekser.

– Vet du hva annet som er synd? spør Short.

Long rister på hodet.

– At vi spiser lunsj en ukedag og må tilbake på kontoret. Det utvalget av vin er til å få vann i munnen av. Og nå fortalte nettopp hovmesteren også om en syv-retters middag med vin. Blir du med hit en dag vi har fri?

Denne gangen rister ikke Long på hodet.

Tjuvholmen Sjømagasin - Terningkast 6

Tjuvholmens storstue har gjenåpnet. Vinbaren er ny og utsikten til sjøen er akkurat like vakker som før. Tilbyr lunsj både innendørs og utendørs. Lunsjmenyen er akkurat som navnet skulle tilsi: mat fra havet med ett kjøttalternativ.

Sted: Tjuvholmen Allé 14.

Pris lunsjretter: 245 - 395 kroner.

Tid før maten kom: 16 minutter.

Besøkt: 5. mai 2022.