Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Prøv også å lage middager som bruker noen av de samme ingrediensene gjennom uken. I tillegg bør du være flink til å kjøpe fryste matvarer, de holder lengre og er rimeligere enn de ferske matvarene.

Vi har funnet frem 5 raske middager på budsjett, som smaker godt og er mettende. Lager du litt ekstra har du til lunsj dagen etter.

ERTESUPPE: Ertesuppe med bacon smaker fortreffelig en travel dag. Servér gjerne med godt brød til. Har du brød som synger på siste verset hiver du det noen minutter i ovnen så blir det sprøtt og godt.

Ertesuppe med bacon

Dette trenger du:

2 poser fryste grønne erter

1 pakke bacon

2 kyllingbuljongterninger

1/2 gul løk

1 liter vann

1 dl fløte

salt og pepper

Slik gjør du:

Hakk løk i fine biter og ha det i en kjele. La surre med litt olje til løken er blank og myk.

Kok opp 1 liter vann med kyllingbuljonterningene.

Ha i de fryste ertene og kok et par minutter.

Ta kjelen til side og blend alt med en stavmikser.

Ha i litt fløte, smak til med salt og pepper og kok opp.

Servér med nystekt bacon i biter

HELSTEKT KYLLING: Hel fersk kylling er en rimelig vare og hvis du passer på å rense kyllingen godt når middagen er over så har du deilige kyllingrester du kan bruke senere. Stek gjerne kyllingen i en form som holder på væsken så slipper du at kyllingen blir tørr.

Helstekt kylling med rosenkål og poteter

Dette trenger du:

1 hel kylling

1/2 kg småpoteter

1 pose rosenkål

1 pk bacon

2 kyllingbuljonterninger

salt

pepper

smør

Slik gjør du:

Smør inn kyllingen med smør, og Salte og pepre kyllingen godt.

Ha kyllingen over i en ildfast form, gjerne med lokk.

Ha over litt vann og knus to terninger med kyllingbuljong og dryss over kyllingen.

Har du små poteter legger du dem hele ned i formen. Har du store deler du potetene i to og legger dem i formen.

Stek kyllingen på 180 grader i 1 1/2 time.

30 minutter før kyllingen er klar har du i de frosne rosenkålene i formen sammen med kyllingen.

La kyllingen hvile i 10 minutter før du deler den opp i passende stykker. Servér med poteter og rosenkål.

Er du i tvil om kyllingen er klar? Stikk en kniv inn ved låret på kyllingen og sjekk væsken som renner ut. Er den klar så er kyllingen ferdig, er væsken rosa eller blodig så lar du den stå litt ekstra.

Husk å rense kylling og ta vare på det kyllingkjøttet som er til overs, det skal du nemlig bruke i morgendagens rett.

TORTILLA MED KYLLING: Fylte tortilla kan du egentlig fylle med akkurat det du liker best. Har du rester fra gårsdagen så bruk det. Fylte tortilla er også ypperlig når du vil «bli kvitt» noen grønnsaker som går mot slutten. Du kan servere disse med en salat ved siden av og en liten dipp om du ønsker det.

Tortilla med kylling

Dette trenger du:

2 avokado 4 ss limesaft 1 hvitløksfedd 1 grønn chili 2 ss frisk koriander

Fyll:

½ ferdigstekt og renset kylling 1 dl blandet salatblad

paprika

200 g revet ost

Slik gjør du:

Start med å lage guacamolen først ved å dele hver avocado i to på langs, fjern steinene og ta ut fruktkjøttet med en skje. Mos avocadokjøttet og ha over limesaft fra én lime. Tilsett finhakket hvitløk, chili og koriander. Sett til side.

Varm tortillaene i ovnen.

Smør på guacamole og ha på salat.

Ha på strimlet kylling, paprika strimler og revet ost.

Brett sammen som en liten pakke og servér.

STEKTE POTETER: Stekte poteter kan du spise både til lunsj og til middag. Bruk gjerne poteter du hadde til overs fra en dag tidligere i uken. Da slipper du å kaste mat samtidig som du har en middag ferdig på veldig kort tid.

Stekte poteter med grønnsaker og egg

Dette trenger du:

1/2 kilo kokte poteter

1/2 grønn paprika

1/2 rød paprika

1/2 rød løk

10 ferske sjampinjonger

4 egg

salt

pepper

Slik gjør du:

Hvis du ikke har ferdig kokte poteter hiver du noen på ovnen i en kjele og koker dem møre.

Kutt opp paprika, løk og sjampinjonger og stek i varm panne sammen med de kokte potetene delt i biter.

Smak til med salt og pepper.

Ha den stekte potetblandingen over på tallerkener og stek ett egg og legg på toppen. Dryss over flaksalt og servér med en god salat.

TORTILLAPIZZA: Med tortillalefser kan du lage en super-rask og veldig god pizza. Du kan toppe den med akkurat det du selv ønsker. Hva med å prøve en «søt» variant med druer, pærer og blåmuggost? Vi har laget en «fredagspizza» med tacokrydret kjøttdeig og salsa.

Tortillapizza

Dette trenger du:

1 pk tortilla

1 glass salza

tomatsaus

kjøttdeig

tacokrydder

paprika

løk

revet ost

lime

Slik gjør du:

Stek kjøttdeig og tilsett tacokrydder som anvist på posen.

Ha tomatsaus på tortillalefsene og legg på strimlet ost.

Ha over stekt kjøttdeig, paprika og løk.

Stek i ovnen til osten har smeltet og er gyllen.

Rett før servering har du over en liten skvis med lime og topper det hele med salsa.