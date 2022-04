Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Vin fra Oregon er ikke fremst i hyllene på Vinmonopolet.

Fra USA dominerer vin fra California, med sine 849 varianter mot Oregons 109. USA er blant verdens aller største produsenter av vin. Mye er kommersiell bulkvin, men andelen kvalitetsvin øker markant både i konsum i USA og for eksport.

Viner fra Oregon bør man være oppmerksom på, da prisene er akseptable i forhold til kvaliteten. Men som ellers i vinverdenen er det produsentnavn som gir kvaliteten, og ikke nødvendigvis området.

ØKOLOGISK: Lingua Francas vinmarker er økologiske. Foto: Lingua Franca

Endelig i Norge

Vinene fra Lingua Franca skulle ha ankommet i desember, men er nå endelig ankommet Norge. Pandemien har skapt store forsinkelser. Når man tidligere snakket om leveringstid på noen uker, har den nye normalen blitt opptil 18 ukers leveringstid. Å importere vin fra USA er blitt en «risikosport» med hensyn til tid og omkostninger for vinimportørene i Norge.

Larry Stone

De første vinmarkene i Oregon ble plantet i 1847, men forbudstiden tok mer eller mindre knekken på industrien, og produksjonen i området kom ikke på bena igjen før på 60–70-tallet. I dag teller man over 450 vinprodusenter og over 300 vingårder i den nordvestlige delstaten. Av dem er det noen som hevder seg i verdensklasse. I Norge er det spesielt Johan Vineyards, Bergström Wines og Averæn Wines, Dundee, samt Larry Stone og hans prosjekt Lingua Franca som det er verdt å legge merke til.

Larry Stone er en av de mest kjente master sommelierer i USA. Han var blant annet den første amerikaneren som vant den prestisjefylte franske konkurransen «Best International Sommelier in French Wines». Etter over 30 års arbeid i den amerikanske vinbransjen ville Larry Stone også lage sin egen vin.

Fulgt med i årevis

Etter å ha fulgt med på eiendommen fra 1985 kjøpte Larry Stone i 2012 en 27 hektar stor vingård i Willamette Valley i Oregon. Lingua Franca ligger på samme breddegrad som Mâcon og Côte-Rôtie i Frankrike.

– Jeg visste at eiendommen hadde et enormt potensial. Varme, solfylte dager kombinert med kjølige netter og vind gjennom Van Duzer-korridoren fra Stillehavet gjør forholdene ideelle for viner med god modenhet og syrlighet. Kombinert med et jordsmonn av kalk og leire som tar vare på regnet gir Willamette Valley tilsvarende forhold som i Burgund. I utgangspunktet ville jeg kun selge druene fra eiendommen videre og fortsette karrieren som vinkonsulent, forteller Larry Stone beskjedent på videolink fra Oregon.

Navnet Lingua Franca ble et naturlig valg for Larry Stone.

– Vin bringer mennesker sammen og er et universelt språk uavhengig av hvor man kommer fra. Fra mitt store internasjonale nettverk ble Dominique Lafon fra Burgund i Frankrike med som konsulent, og med bakgrunn fra Potel, Romanée-Conti og Dujac kom etter hvert vinmaker Thomas Savre på plass i prosjektet.

MANUELT ARBEID: Alle druer i vinmarkene håndplukkes. Foto: Lingua Franca

I verdensklasse

Larry Stone har utelukkende plantet vinstokker av pinot noir og chardonnay på eiendommen.

Med stiklinger fra kjente vingårder i Burgund og økologisk drift med enkelte tilnærminger til det biodynamiske, har prosjektet Lingua Franca høstet lovord i mange år. Forskjellen på de ulike vinene viser også at Larry Stone kjenner sine vinmarker svært godt.

Vinene oppfattes som stedegne med lav alkohol, lite – om noe – fatpreg og en iboende konsentrasjon og syrlighet som plasserer dem i verdensklasse.