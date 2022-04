Som i de fleste høytider har vi noen universelle tradisjoner vi forbinder med litt ekstra kos og hygge, og påsken er intet unntak.

I påsken er det mange som sverger til favorittene appelsin, tursjokolade og kakao. Det er likevel noen demografiske forskjeller i hvem som drikker den mest. En ny undersøkelse gjort på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at over 73% av de mellom 15 og 29 år pleier å drikke kakao i påskeferien. Også de mellom 30-44 år drikker rikelig med varm sjokolade, der er tilsvarende andel på 66%.

Kakao med ingefær.

Kakao Norge rundt



Det er også noen forskjeller i hvilken grad vi nyter kakao ut fra hvor vi bor i landet. Det er nemlig i Midt-Norge, Nord-Norge og på Vestlandet vi drikker mest kakao. Midt-Norge troner øverst hvor hele 7 av 10 sier at de pleier å drikke kakao flere ganger i løpet av påskedagene.

Men uansett alder eller hvor du måtte befinne deg i landet - er kakao en perfekt og enkel drikk som passer til alle, i de beste anledninger. Enten du nyter den i by eller bygd, er en termos fylt med kakao perfekt for turer i nærområde, i solveggen på hytta eller i sofaen med et brettspill eller en god bok.

– Det fine med hjemmelaget kakao er at vi kan nyte den slik vi liker den best. Den kan lages på smeltet sjokolade, fyldig melk og pisket krem for en luksusvariant, eller du kan blande den med lettmelk, lite sukker og kakaopulver for en lettere variant, sier Terese Glemminge Arnesen, ernæringsrådgiver hos Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) i en pressemelding.

Chilikakao.

Populært uten sukker



- I tillegg har vi sett at melk med sjokoladesmak uten tilsatt sukker er blitt veldig populært, og smaker like godt oppvarmet som kakao til både frokost- og kveldskos. Kakao har få ingredienser, men består ofte av melk som i tillegg gir påfyll av viktige næringsstoffer som kalsium og jod, sier hun.

For å gjøre ekstra stas ut av hjemmekosen kan kakao kombineres med andre spennende ingredienser.

– Kakao egner seg veldig godt sammen med for eksempel chili, kanel, ingefær og bringebær. Og den ultimate påskekakaoen får du om du tilsetter litt ferskpresset appelsin, sier Glemminge Arnesen.

Varm kakao med kanel.

Her er fem spennende kakaooppskrifter:

Varm sjokolade med krem og appelsin

Chilikakao

Kakao med ingefær

Luksuskakao med mørk sjokolade

Varm kakao med kanel