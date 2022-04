PÅSKEBROWNIE: Brownie pyntet som et påskeegg. Fordel smørkremen i mindre skåler og farg kremen med ønskede farger. Her er kremen farget gul, oransje, rosa, lys blå og lilla. Ha kremen i sprøyteposer, gjerne med forskjellige tyller slik at formen blir ulik når kremen sprøytes ut. Foto: Anette Fjelleng Hansen