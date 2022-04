Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Når man snakker om hverdagsviner av den fruktdrevne, smakfulle typen, som er gode til mat eller bare alene, kommer man ikke utenom familieprodusenten Planeta fra Sicilia.

Med priser som er overraskende lave i forhold til kvaliteten er det ingen tvil om at vinene fra Planeta må betraktes som et røverkjøp.

Et av verdens beste vinområder

Sammen med andre produsenter på Sicilia som Arianna Occhipinti, COS og Frank Cornelissen, har Planeta ledet an den stigende vinkvaliteten.

Ved siden av Sør-Afrika er Sicilia utvilsomt det vinområdet som løfter seg mest i kvalitet om dagen, etter vår mening. Siden 2000-tallet har det vært en fantastisk utvikling av vinkvalitet og renommé.

Med et unikt jordsmonn og moderne vinifikasjonteknikker produseres det viner du ikke finner noen andre steder i verden. Med rundt 300 produsenter vil det garantert dukke opp nye stjerneprodusenter på øya i fremtiden.

Idylliske omgivelser: Vingårdene til Planeta på Sicilia. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Den moderne historien

Selv om historien for Planeta strekker seg tilbake gjennom mange generasjoner, begynte den moderne historien da Don Diego Planeta bestemte seg for å lage Sicilias beste viner.

Han var ikke et ubeskrevet blad på øya, da han allerede ledet kooperativet Settesoli. Settesoli var det største i volum og salg, men kvantitet sto foran kvalitet. Tiden var inne for kvalitet før kvantitet for den erfarne vinmakeren.

Han tok steget fullt ut i 1995 da han etablerte Planeta med sin nevø, Alessio, og sine egne barn Francesca og Santi. Målet for familien var å sikre at Sicilia ble satt på verdens vinkart også kvalitativt, i en tid hvor Sicilia kun var kjent for sin store produksjon av bulkprodukter.

Toneangivende

Opp gjennom 90-tallet ble Planeta raskt Sicilias toneangivende vinprodusent, og snudde nesten på egen hånd verdens oppfatning av Sicilias potensial med viner som Planeta Chardonnay og Planeta Cometa.

Fra et lite vineri på familiens eiendom i Ulmo nær Menfi har Planeta de siste 20 årene utvidet med eiendommer i Ulmo, Noto, Vittoria, Etna og Messina – en reise fra vest til øst på Sicilia.

I dag fremstår Planeta som et fyrtårn for å bevare Sicilias identitet.

Idyllisk omgivelser: Vingårdene til Planeta på Sicilia. Foto: Planeta

Stort spenn, test selv

Den store styrken Planeta har som som vinprodusent er å lage et stort spenn av viner med høy kvalitet som samtidig har en iboende syrlighet, stedegen smak og «personlighet».

Det hersker liten tvil om at Italia byr på mye dårlig vin i norske polhyller.

Prøv gjerne selv. Kjøp for eksempel Tommasi Graticcio Appassionato 2019 til 150 kroner og test mot en av Planetas rødviner. Svaret du får vil helt tydelig vise sistnevntes høye smaksstandard.