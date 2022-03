Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

En av verdens beste vinprodusenter fyller 60 år!

Ridge Vineyards fyller 60 år i år, og i den anledningen har Jon Trygve og Svein besøk av Katie Blakely fra Ridge i en spesialepisode.

Vi snakker oss gjennom Ridges historie, rekken deres av viner, produksjonsmetode og stil. Det meste, med andre ord.

Ukens utvalgte vin er Lytton Springs 2014, en såkalt late release som kommer i november. Den består hovedsakelig av Syrah, men også en liten andel Petit Syrah og Carignan.

Mer tilgjengelig er Lytton Springs Petit Sirah 2018. En vin som er super til den nært forestående grillsesongen.

Hør episoden for mer om Ridge, denne vinen, og resten av vinene til Ridge. Særlig ser vi frem til når deres Estate Cabernet kommer i høst.

Fra en privat kjeller hentet Svein frem en 2011-årgang med Lytton Springs Magnum. Ridge Estate Cabernet Sauvignon 2019 kommer i høst, hvor hele 480 flasker blir tilgjengelig.

Trykk for å lese mer om vinene:

Egentlig var Ridge en plan for pensjonisttilværelsen. Katie Blakely – Ridge Vineyards

Da grunnleggerne av Ridge Vinyards, Dave Bennion, Hew Crane, Charlie Rosen og Howard Ziedler startet opp, var det opprinnelig for å bygge boliger når man pensjonerte seg som ingeniører fra Stanford.

Vinmarken Torre Ranch var på 15 hektar og befinner seg i et vakkert, naturskjønt område sør for San Francisco, og har Silicon Valley og San Jose som nærmeste nabo. Den første vinen fra eiendommen var på Cabernet Sauvignon. En vin som ble lansert under navnet Ridge Vineyards Monte Bello i 1962.

Ridge Vineyards’ anerkjennelse begynte da Paul Draper ble partner og vinmaker i 1969; da hadde vingården allerede eksistert i over 80 år. I 1883 ble vinmarken La Questa i Santa Cruz omtalt, og stiklinger herfra er plantet nettopp i vinmarken Monte Bello.

Ridges største og viktigste internasjonale anerkjennnelse kom i 1976 under den legendariske vinsmakingen til Steven Spurrier, “The judgment of Paris”, der viner på Cabernet Sauvignon og Chardonnay fra California vant mot de tradisjonelle toppslottene i Bordeaux.

Norge er et våre største eksportmarkeder. Katie Blakely -Ridge Vineyards

Norge er en av Ridge Vinyards største eksportmarkeder. – Av over 50 land som vi eksporterer til, er Norge blant de de ti største og viktigste, forteller Katie Blakely.

Vinene fra Ridge er svært ettertraktet og blir vanligvis utsolgt straks de kommer for salg. Derimot finnes noen små kvanta tilgjengelig på Vinmonopolet rundt omkring i Norge. Skal du ha tak en klassiker fra USA som er lagringsdyktig som få andre, er vinene fra Ridge verdt en stor omvei.

