Syv oppskrifter med Amalfi-sitron

Den intense sitruslukten og saftige smaken av denne råvaren tar sansene mine tilbake til en reise i sørspissen av Italia. På denne reisen plukket jeg sitroner rett fra trærne fra de hengende hagene langs Amalfikysten og laget en magisk og syrlig drink, perfekt balansert med disse søte og aromatiske gule skattene.

Denne gangen tar jeg en kulinarisk reise i min egen hjemby. Halve gleden med å lage mat er å bruke tid på finne gode råvarer og få en unik sanseopplevelse ut av det. Jeg vandrer rundt i hovedstadens bakgater og tar turen innom Gutta på Haugen for en deilig kasse med sitroner fra Amalfi.

Følelsen av en liten reise



Utvalget og besøket her gir meg følelsen av å være på en liten reise med bugnende utvalg av kortreiste og langreiste delikatesser. Sitronene er kun tilgjengelig fra januar og ut mars, så det gjelder å nyte de godt nå mens man kan. I terrassehagene langs Amalfi får sitronene optimale forhold med et jevnt klima, riktig jordsmonn og perfekte mengder sollys, vind og regn. Et ypperlig sted å dyrke sitroner og derfor en smak i særklasse.

LYKKEKASSE: Amalfisitroner Foto: Monica Friedrich Johannessen / Styling: Marthe Bergan Osen

Amalfisitroner kommer med blader og blir plukket skånsomt for hånd. De er ikke sprøytet eller vokset, så skallet og bladene kan også brukes. Mer naturlig, vitaminrik og økologisk råvare er vanskelig å tenke seg.

Med en kasse sitroner under armen går turen videre til en annen lokal favoritt, fiskehandleren Georg A. Nilsen. Her sikrer jeg meg den fineste og ferskeste fangsten og denne gangen er det kamskjell fra Seashell på Frøya og østers fra Arnevik gård og en piggvar fra det glade Sørlandet som kommer på menyen. Sjømat er en perfekt kombinasjon med sitron. Alt er dermed klart til et festmåltid der Amalfisitronene skal få være i sentrum og gi oss en smak av den Italienske solen.

Oppskrift: Gin fizz

4cl Gin

4cl sitronsaft

2cl sirup

1 eggehvite

Club soda/Musserende vin

Fremgangsmåte

Lag gjerne sirup selv. Kok opp vann og sukker, avkjøl. Bland alle ingrediensene utenom det musserende i en shaker med is. Rist godt i 20-30 sekunder. Hell over i et passende glass, topp med club soda eller musserende vin for en litt mer luksusvariant. Man kan fint justere forholdene mellom sirup og sitron utfra dine egne preferanser på sødme. Kan også lages alkoholfritt med litt mer sitron og sirup.

Bakt piggvar Foto: Monica Friedrich Johannessen / Styling: Marthe Bergan Osen

Oppskrift: Bakt piggvar

Piggvar

Amalfisitroner

Basilikum og persille

Olivenolje, salt pepper

Fremgangsmåte

Rens piggvar godt. Skjær noen snitt i alle fire filetene på fisken, gni hele fisken inn i olivenolje, salt og pepper. Legges på en seng av basilikum, persille og sitron. Rasp opp godt med det gule fra skallet på sitronene over. Bakes i ovnen til kjernetemperaturen er 50 grader, la så fisken hvile litt mens kjernetemperaturen øker noen grader.

Oppskrift: Pannestekt kamskjell med sitron beurre blanc

To kamskjell

Sjalottløk

Amalfisitroner

Smør

Fremgangsmåte

Smørstek kamskjellene lett i en middels varm panne, med litt salt og pepper. La heller kamskjellene være understekt enn for lenge i pannen, skal kun få litt farge.

Kok opp sitronsaft med litt finhakket sjalottløk. Tilsett små, kalde firkanter av smør mens du pisker sausen til det tykner. Smak til med salt og pepper.

Østers og rå kamskjell Foto: Monica Friedrich Johannessen / Styling: Marthe Bergan Osen

Oppskrift: Østers, rå kamskjell med ulike vinaigretter

Østers/kamskjell

Sjalottløk

Olivenolje

Sitroner

Dijonsennep

Urter

Fremgangsmåte

Poenget her er å bruke Amalfisitronene til å lage en emulsjon med god olivenolje. Så kan dette smaksettes helt etter fantasien. Start med saften fra sitron, tilsett litt og litt olje til sausen tykner.

På bildene er det en klassisk variant kun med sitron, sjalottløk og olivenolje. Og en der man har pisket sennep og sitron sammen før oljen tilføres. Kan serveres over alle typer salater, sjømat eller kjøttretter.

LYKKEKASSE: Amalfisitroner Foto: Monica Friedrich Johannessen / Styling: Marthe Bergan Osen

Oppskrift: Sitronkrem/Lemon curd

3 dl saft av Amalfisitroner (ca 6 sitroner)

150 g smør

2 ss maisenna

200 g sukker

6 egg

Fremgangsmåte

Press saften ut av sitronene, ha over i kjele og kok lett opp. Bland sukker og maisenna i en bolle og pisk inn eggene. Hell den varme sitronsaften over eggeblandingen, mens du pisker hele tiden. Hell blandingen tilbake i kjelen, rør jevnt mens den tykner og la den få et lett oppkok i ca 1 min. Ta kjelen av platen mens du fortsetter å røre noen sekunder. Avkjøl og pisk inn smøret. Hell sitronkremen over på glass og oppbevar i kjøleskapet.

Minipavlova med sitronkrem. Foto: Monica Friedrich Johannessen / Styling: Marthe Bergan Osen

Oppskrift: Minipavlova med sitronkrem

3 eggehviter

1 ts eddik

1,75 dl sukker

1/2 ss maisenna

1/2 ts vaniljesukker

1 ss finhakket pistasjnøtter, litt ekstra til pynt

Ovntemp: 100 C

Fremgangsmåte

Marengs: Skill eggehviten fra plommen. Pisk eggehvitene til hardt skum og hell i eddik mens du visper. Bland sammen sukker, vaniljesukker og maisenna i en bolle og tilsett en spiseskje av gangen mens du fortsetter å vispe. Marengsen skal være smidig og blank og den skal kunne stå av seg selv.

Strø de finhakkede pistasjnøttene over marengsen og vend dem inn forsiktig med et par runder. Ha marengsen i en sprøytepose med stor tupp og lag sirkler ved på å begynne i midten og bygg oppover med to runder. Stek dem i ca en time på varmluft og la dem få avkjøles helt med døren på gløtt. Oppskriften er nok til ca 10-12 små pavlovaer.

Rett før servering legger du sitronkremen (se egen oppskrift) i pavlovaen og strør over pistasjnøtter.

Sitronpai Foto: Monica Friedrich Johannessen / Styling: Marthe Bergan Osen

Oppskrift: Sitronpai

Til bunnen:

150 g havrekjeks

2 ss brunt sukker

100 g smør, smeltet

For sitronkremen, se egen oppskrift.

Fremgangsmåte

Knus kjeksen til fine smuler. Bland smulene sammen med sukker og smeltet smør.

Fordel kjeksblandingen ut i formene og trykk den godt ned og langs kantene. Denne blandingen var nok til tre paiformer på 10 cm i diameter. La kjeksbunnen stå i kjøleskapet mens du lager sitronkrem. Fyll med sitronkrem og sett paiene i kjøleskapet i minimum 4 timer før de serveres.