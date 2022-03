Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Her inne er det fargerikt, mens utenfor er det så industrielt, mørkt og grått. Det er litt som en dør inn til Narnia, sier Andrzej Karteczka, barsjef hos Three Little Birds i Oslo.

Den florale baren ligger et steinkast unna Storo Storsenter. Mens det er asfaltjungel med travel trafikk utenfor, er cocktailbaren og kafeen vakkert dekorert med fargerike blomster hengende fra taket.

Florale barer er et ganske nytt konsept i Norge, ifølge stedet selv. Det skal være rundt åtte lignende steder i London, fire eller fem i Paris og én i Amsterdam.

– Vi har også latt oss inspirere av de florale barene i Singapore, hvor det gjerne henger ekte blomster ned fra taket i barene, som kryper nedover veggene og inn i interiøret, sier Karteczka.

Hos Three Little Birds er blomstene imidlertid i silke fra Kina – selv om gjestene her noen ganger lurer på om de er ekte eller ikke.

– Sønnen min og jeg hang opp alle blomstene i taket selv. Vi tvilte på det en liten stund, men sov på det og likte resultatet, sier Grethe Åsen, medeier og daglig leder.

Hun eier stedet sammen med ektemannen Rashwan Miknaas – som forøvrig er onkelen til Amal Clooney, den anerkjente advokaten og kona til Hollywood-stjernen George Clooney.

Bar på Storo

– Vi har fått høre fra bransjefolk: «Hvordan tør dere å åpne bar på Storo?», forteller Åsen.

Planen var egentlig å åpne en nederlandsk franchiserestaurant på Løren i slutten av 2020. Så fikk Grethe og Rashwan valget mellom Løren og Storo – men ble frarådet av sønnen til å åpne «enda en restaurant» på Storo. I desember 2021 åpnet de dørene, tre dager før skjenkestoppen. Baren gjenåpnet i midten av januar i år.

– Noen synes dette er en sprø idé. Men tanken var å bringe kvaliteten fra Oslo sentrum opp til dette området, og vi ser at folk fra Grünerløkka har begynt å komme hit, sier Karteczka.

Takket være sosiale medier og jungeltelegrafen, har de fått flere stamgjester allerede. Blant annet småbarnsfamilier som bor i nabolaget.

På dagtid er stedet også kafé med kaffe og veganske kaker. I tillegg har baren et knippe signaturdrinker, klassikere, vin og øl.

Navnet Three Little Birds ble til på en familieferie til Portugal, og er også en referanse til Bob Marleys ikoniske låt med samme tittel.

– I våre signaturdrinker bruker vi hjemmelagde siruper, og vi infuserer blant annet vodka med suszu, som er den polske samlebetegnelsen på alt av tørket frukt. Vi har også en zero waste-policy, hvor vi fra eksempelvis en kardemommesirup også bruker kardemommefrøene senere som pynt, forklarer Karteczka.

– Drinken vår Bremotto er basert på Nuet akevitt, som er laget i Hønefoss og gir en skandinavisk smak til drinken. I tillegg bruker vi den italienske bergamotlikøren Italicus, limejuice og hjemmelaget kardemommesirup. Bergamotlikøren tilfører noe floralt og gir litt sødme fordi bergamotfrukten er syrlig inni, men skallet er søtt. For å gi balanse til drinken bruker vi lime, istedenfor sitron, sier han.

– Hell alle ingrediensene i en shaker uten is. Fyll helt opp med is og rist. Dobbeltsil over et glass og pynt med et tørket kardemommefrø.

DRINKEN: Bremotto, som servert på Three Little Birds i Oslo. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Oppskrift: Bremotto

2 cl akevitt

2 cl Italicus Rosolio di Bergamotto

2 cl limejuice

2 cl kardemommesirup

Ristet kardemommefrø til pynt

Kardemommesirup:

Rist kardemommefrø etter eget ønske i en stekepanne. Kok dem så i vann i minst en halv time på 70 grader. Tilsett like deler sukker som vann. Rør rundt og kok til en sirup, og sil den for å fjerne frøene etterpå.