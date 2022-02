Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no



Ofte inneholder magevennelig bakst mange ingredienser som kan være vanskelig å få tak i hvis du ikke bor ved siden av en velassortert matbutikk. Denne oppskriften er helt perfekt! Ingen vanskelige ingredienser og alt er laget på 20 minutter. Sist, men ikke minst, de smaker helt nydelig.

Lite smaker så godt som nybakte rundstykker til frokost, og her slipper du å vente i lange tider på at deigen skal heve. Fra start til slutt så tar det under en halv time å lage disse herlighetene.

Slik lager du supergode rundstykker på 20 minutter

Bare tanken på å kunne lage fersk bakst på under en halv time gjorde oss ekstatiske. Ikke bare er det fort gjort, men de smaker også kjempe godt. Overraskende på sett og vis, men en positiv overraskelse.

Dette trenger du:

300 g. Cottage Cheese

250 g. Glutenfrie Havregryn

2 egg

1/2 ts salt

1 ts bakepulver

Litt grovt hakkede nøtter du liker ( kan sløyfes)

Sesamfrø til pynt ( Kan sløyfes)

Slik gjør det:

1. Bland alle ingrediensene i en bolle.

2. Bruk en stavmikser eller blender til å blande alt til en jevn røre.

3. Lag små rundstykker og legg på et bakepapirkledd stekebrett.

4. Sett stekeovnen på 180 grader, varmluft og stek herlighetene i 20 minutter. Stek til de er gylne på toppen.

Voila! Du har verdens raskeste rundstykker som magen din kommer til å takke deg for at du både har laget, og spiser!

Disse runstykkene passer perfekt til alt fra frokost til lunsj, eller som tilbehør til suppe. Lager du renere mat og kutter ned på gluten så vil du garantert kjenne det på kroppen.