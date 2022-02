Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– At folk vil ha noe å gjøre mens de drikker er blitt en ganske stor trend i Oslo. Derfor har flere barer kommet opp med ulike spill, sier Synne Dyb Støyva, daglig leder på Pollett Bislett i Oslo.

Baren ligger i kjelleren på ærverdige Bislett Bad, og beskrives som både en nabolags- og en arkadebar. Til tross for en enorm uteservering sommerstid, er det nok stempelet med Nordens største bilbane i en bar som tiltrekker folk.

– Bilbanen vår skulle egentlig være 47 meter, men den endte opp på 45. Den er laget av den kjente bilbanebyggeren Janis Nabokins. De som vanker i miljøet kjenner nok til ham, forteller Støyva.

LAGER DRINKEN: Synne Dyb Støyva, daglig leder på Pollett Bislett. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Spillbar og games på Bislett



I tillegg til bilbanen som kveiler seg rundt i lokalet, har Pollett også ulike typer bilspill, skytespill og pinball. Alt med en vintage schwung over seg – deriblant både Indiana Jones- og The Twilight Zone-spill.

Bak baren, som åpnet høsten 2019, står gjengen som driver Tilt, en annen velkjent spillbar i Oslo. Og navnet Pollett kommer naturligvis av spillmynten med samme navn som man putter på spillmaskinene.

Pollett byr på et godt utvalg øl, men også en liten cocktailmeny – med blant annet en drink med rødkål.

– Jeg liker litt spesielle drinker med andre typer ingredienser. Selv om rødkåldrink kanskje høres litt ekkelt ut, er den kjempegod. Klassiske drinker er gode hvis man lager dem bra – men hvis man har sin egen tvist på dem, er det enda bedre, sier Støyva.

– Spicy Gina er min variant av en klassisk Margarita. Den er litt mer spennende, har litt mer kick og er fruktig – perfekt hele året rundt. Og den er ganske enkel å lage hjemme, sier hun og forklarer:

– Legg to jordbær oppi en tom shaker, gjerne ferske hvis de er i sesong. Hell over tequila, Cointreau, honningsirup og limejuice. Fyll shakeren helt opp med is og rist godt. Dypp et avkjølt glass i litt honningsirup først, så i litt chilipulver iblandet salt. Sil drinken over og pynt med en limeskive på kanten av glasset.

DRINKEN: Spicy Gina, som servert på Polett Bislett. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Oppskrift: Spicy Gina

2 jordbær, gjerne ferske

4 cl tequila

1 cl Cointreau

2 cl honningsirup (like deler vann og honning. Tilsett kayennepepper etter smak.)

4 cl limejuice

Chilipulver med salt og limeskive til garnityr