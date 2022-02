– Har du en primus, så ta den med på tur. Det er fort gjort å frese eller woke strimlede grønnsaker i en varm panne eller grille pølser på primus, forteller Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) i en pressemelding.

Hun legger til:

– Mange elsker å grille pølser, så hva med å gi dem et løft? Du kan lage en enkel kålsalat på forhånd og gi pølsene et kreativt grønt løft, smiler Gulbrandsen.

Tur-suppe: Kremet gulerotsuppe er perfekt som turmat på termosen

Vinterferiedager er turmatdager

De fleste skolebarna i Norge har nå en etterlengtet vinterferie. Som nordmenn flest nytes dagene gjerne ute i naturen, til fjells, i skogen, på hytta eller hjemme.

Er du kledd for å være ute og har et godt sitteunderlag med, er det ingenting som kan måle seg med å nyte måltidet ute i det fri. Det skal ikke så mye til for å sette ekstra smak og farge på turmaten.

Opplysningskontoret for frukt og grønt har samlet noen gode turmat-oppskrifter til deg som vil oppleve god smak ute i det fri i vinterferien.

Smak på denne deilige completosen med kål, guacamole og tomatsalsa

Har du hørt om completos?

Completos betyr ganske enkelt en pølse omringet av grønnsaker. Retten stammer fra Chile og gir de vanlige pølsene et grønt løft og måltidet blir sunnere. En enkel kålsalat med noen dråper olje og eddik kan taes med på tur, legg den i en boks og ta med i sekken.

- Completosvarianten vi i Opplysningskontoret er glad i har strimlet kål, guacamole og en tomatsalsa. Nam! Ofte serveres den med en stripe majones. Prøv selv, du vil garantert bli overrasket, sier Gulbrandsen.

Ta med en deilig suppe på tur.

Suppe på termos eller laget ute i det fri

Det er enkelt å lage en god kremet gulerotsuppe eller sellerisuppe du kan helle over i termosen og ta med på tur. Sørg for at den ikke er for tykk, den må "flyte" godt ut av termosen. Suppe på termos er supert påfyll på tur. Eller du kan lage den ute i det fri.

Har du en primus eller tilgang på bålpanne er det lett å lage en deilig grønnsakssuppe. Riv alle grønnsakene. Da går det fort å lage suppe enten på bålet, primusen eller hjemme. Rivesuppe er enkelt å lage ute i det fri med få ingredienser, perfekt når du har dårlig tid.

Banan på grillen: søtt, godt og sunt

Grill bananene

Det er en del frukt som med fordel kan grilles, mange smaker også bedre enn hva en ovn kan trylle frem, men bananer er absolutt noe du bare må smake. Grillet banan er en super enkel delikatesse med èn ingrediens: Banan. Føler du deg litt kreativ kan et dryss med hakkede valnøtter og mørksjokolade stanse søtsuget på turen.

- Så, hva venter du på? Pakk nisten, gjerne med oppkuttede frukt og grønnsaker med på boks og vips så er du klar! God vinterferie!