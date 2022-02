– Det hender at vi tar turen til Bærum for å handle. Denne fredagen skulle jeg og mannen min kjøpe møbler på en av butikkene her, og benyttet anledningen til å handle litt mat på Meny på Østerås. Så hadde jeg med en pose med pant. De brukte jeg i Pantelotteriet, og trykket på Røde Kors-knappen. Så sto det at jeg hadde vunnet, sier kvinnen i 60-årene, som ønsker å være anonym, ifølge en pressemelding fra Røde Kors Pantelotteriet.

Slik ser en pantelapp ut, som er verdt én million kroner. Foto: Pantelotteriet

Deler med mannen sin

– Jeg klarte ikke helt å lese hva som sto. Først så det ut som jeg hadde vunnet tusen kroner, men så synes jeg at det så ut som hundre tusen. Så kom mannen min gående, og ha tok en titt på lappen. «Du har ikke vunnet hundre tusen, du har vunnet én million kroner» sa han bare. Da ropte jeg «hoho» høyt i butikken, men heldigvis var det ikke så mange andre i nærheten, forteller hun.

Hun kan fortsatt ikke helt tro at det er sant det som har skjedd.

– Det er jo helt utrolig å vinne så mye penger. Man tror jo ikke sånt kan skje. Jeg må nok dele gevinsten med mannen min, fordi det er jo han som har drukket opp mange av de tomflaskene jeg pantet, sier kvinnen med et smil.

Hun har allerede noen tanker om hva pengene kan brukes til.

– Vi er veldig glade i å reise, så nå planlegger vi en tur til Spania. Og så er det hyggelig at vi kan bruke noen av pengene på noen gaver til våre nærmeste, sier hun.

Gir støtte til ungdom

– Dette var veldig hyggelig å høre, at vi fikk en pantemillionær på en butikk her i Bærum, sier Hans Olav Sandbakken, styreleder i Bærum Røde Kors.

– De er bare å gratulere, og samtidig takke alle de som støtter oss med panten sin. Pantelotteriet har blitt en viktig inntekt for oss, som bidrar til enda mer humanitært arbeid lokalt i Bærum. Det er mange som trenger vår hjelp. Nå satser vi særlig på ungdommen, som har opplevd en krevende tid under pandemien, sier han.

I 2021 fikk lokallaget hele 1,3 millioner kroner fra Pantelotteriet, som kommer fra gavmilde pantere i hele kommunen. Det er en økning på nesten 20 prosent i forhold til året før.

Butikksjef Marvin Våge på Meny Østerås er svært glad over milliongevinsten i butikken sin.

– Dette er utrolig moro. Vi har jo en del kunder som bruker Pantelotteriet hos oss, og da er det gøy å se at man faktisk kan vinne. Jeg var ikke selv til stede da det skjedde, og vinneren sa ikke fra til noen av oss. Men det er bare å gratulere den heldige kvinnen med en fantastisk premie, sier butikksjef Marvin Våge.