Syltynne sprø nyheter fra Sørlandet

PRESSEMELDING: Sørlandschips er den originale chipsprodusenten på Sørlandet, kjent for ekstra sprø og smakfull chips.

Siden starten i 1990 har vi laget vår originale potetchips av potetskiver med skallet på, stekt langsomt i små porsjoner på ekstra svak varme, og i skikkelig peanøttolje. Nå har vi tatt grep for å bruke alle potene bonden dyrker. Alle potetene skal med, både små og store. Når vi i tillegg beholder skallet på, redder vi 15 millioner poteter hvert år.

Verdens Tynneste Sørlandschips relanseres med nytt design og nye smaker

Denne unike serien ble lansert for tre år siden og mange har fått en ny favoritt i chipshyllen. Vi har kuttet og stekt poteten på en annen måte og laget en ny type knasende sprø og god chips, en ekstra tynn versjon av Sørlandschips. Potetene er finkuttet med presisjon til 1,22 millimeter tynne flak, stekt langsomt i solsikkeolje, i små porsjoner og på ekstra svak varme. Serien har satt seg i markedet og relanseres nå med nytt design for å nå ut til enda flere. Bestselgerne Kvernet Havsalt og Havsalt & Ellevill Pepper er fortsatt med i serien, i tillegg slår vi til med de to nye smakene Jalapeño & Crème Fraîche og Cheesy Cheddar & Vårløk. Serien kommer i store poser og har smaker som passer perfekt til hele familien og vennegjengen.

Utvalgte Smager – Karamellisert Rødløk & Eddik

Chipsserien Utvalgte Smager ble lansert i fjor med tre spennende og smaksrike varianter som Havsalt & Trøffel og Havsalt & Rosépepper, alle knasende sprø og stekt i peanøttolje. Nå lanserer vi en ny variant med Karamellisert Rødløk & Eddik. Smakskombinasjonen gir en herlig symfoni av sødme og syrlighet . Serien med 100g-poser passer både når man skal kose seg alene, eller sammen med andre.

Utvalgte Smager – ny nøtteserie

Nå lanserer vi Sørlandschips Utvalgte Smager, en serie smakfulle snacksnøtter med inspirasjon fra hele verden. Serien består av Cashewnøtter med Tikka Masala, Chilinøtter, Wasabinøtter og Peanøtter med Jalapeño. Nøttene er stekt i små porsjoner og toppet med våre beste krydderblandinger. Posene er på 150-175 gram og kan lett lukkes igjen etter åpning, noe som gjør det enkelt å ha med i vesken eller på tur.