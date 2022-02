Så mye sparer du på å unngå matsvinn

Funnene er en del av rapporten «Matsvinn og Matredding», som Too Good To Go publiserer i dag. Rapporten oppsummerer utviklingen i appen i 2021. Undersøkelsen er gjennomført blant 1000 respondenter på landsbasis.

– Matredding er et viktig miljøtiltak, men det er jo også fint for lommeboka, noe funnene viser. Mange mener at de har et sparepotensial på 12.000 kroner eller mer i året. Det er mye penger, sier Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Too Good To Go.

40 prosent av de spurte mener at de kan spare minst 1000 kroner i måneden ved å bli flinkere til å planlegge innkjøp og bruke opp maten de har, noe som også gjelder de yngste mellom 18 – 25 år. Blant personer i aldersgruppene 26 – 40 år og 41– 55 år gjelder det halvparten av de spurte.

Videre sier 48 prosent av respondentene på landsbasis at de kan spare opp til 1000 kroner, mens 13 prosent ikke tror at de har mulighet til å spare noe.

Matredder i aksjon. Foto: Mari Blaasvær

Skaff oversikt

– Med enkle grep kan mange kutte matutgiftene betraktelig. Det gjelder å sjekke hva man har i kjøleskap, fryser, skuffer og skap før man handler, og kanskje gjøre innkjøp litt sjeldnere. Da unngår du å kjøpe for mye mat, du reduserer matsvinnet ditt, og du sparer penger. En del mat og drikke har også lenger holdbarhet enn man skulle tro, sier Kallum.

– Ved å være kreativ med restene får man det også morsommere på kjøkkenet. «Alt» går i en suppe eller på et ostesmørbrød. Veldig mye kan også fryses ned til senere, blant annet middagsrester, sier hun.

Forbrukerøkonom: – Mange kan spare mye

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea understreker at nordmenn har svært ulik privatøkonomi, men mener at mange kan spare mye ved å ha et bevisst forhold til matsvinn.

– Det kan godt være snakk om tusen kroner i måneden eller mer, men det kommer så klart helt an på den økonomiske situasjonen til hver enkelt husholdning. Men en familie med god økonomi, som også opplever at de kaster for mye mat, er definitivt blant dem som har et sparepotensial, sier hun.

– Jeg tenker det er lurt å få oversikt over eget forbruk og egne vaner. Lag ukesmeny, og gjør innkjøp basert på den – kanskje det holder med én eller to handleturer i uka. Sammenlign priser, for her er det store forskjeller, og hjelp butikkene ved å kjøpe rabatterte overskuddsvarer, sier hun.

Flere blir matreddere

Rapporten fra Too Good To Go viser at flere fikk øynene opp for matredding i 2021. I Norge fikk appen 360.000 nye brukere i fjor. Samtidig viser tall fra Hovedrapporten om matsvinn at forbrukere fortsatt står for rundt halvparten av det totale, kartlagte matsvinnet på 453.650 tonn i året.