Etterspørselen etter plantebaserte produkter øker, og nå håper TINE at deres store nyhet skal få nordmenn til å velge norsk havre i glasset.

På det norske markedet er det stort sett utenlandsk havredrikk som dominerer. Det blir det slutt på nå når havredrikken GRYR lanseres i ny drakt og med norsk råvare.

– TINE er en del av millioner av nordmenns spisevaner og vi ønsker å møte forskjellige behov og være til stede i alle kjøleskap. Plantebasert er ikke en døgnflue eller en forbigående trend, men et behov som har kommet for å bli. Med GRYR møter vi forbrukere som vi ikke treffer i dag, sier en spent Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.

Heier på norske råvarer

Kari og Ola vil ha norsk mat laget i Norge. For tredje år på rad er lokalmat- og drikke en salgsvinner i dagligvarebutikkene. GRYR havredrikk er den første havredrikken som er laget med norsk havre.

– Det er en selvfølge at TINE skal fortsette å videreutvikle kjernen, som er å lage førsteklasses produkter av norsk melk. Samtidig skal vi være aktuelle og tilby smakfulle kvalitetsprodukter folk vil ha i et marked i sterk vekst. Det kommer også TINE-bonden til gode, fortsetter Hovland, som forklarer at deler av overskuddet til TINE går tilbake til de 9000 melkebøndene som eier meierisamvirke.

Lanseringen av GRYR havredrikker er et resultat av et godt samarbeid med Norgesmøllene. I første omgang er det rundt 75 kornbønder på Østlandet som leverer kvalitetshavren som brukes i både en naturell og fyldig variant. Over 300 tonn norske havrekorn går med på å produsere det foreløpige volumet for i år.

– Dette viser igjen hvordan TINE og landbruket for øvrig skaper et levende Norge med lys i husene i bygd og by. Når vi lykkes med å lage plantebaserte produkter på norske råvarer betyr det også en kjempemulighet for å utvide sortimentet av norske landbruksvarer, fortsetter Hovland.

Neste steg er å ta produksjon av havredrikkene hjem til Norge. Foreløpig blir GRYR havredrikkene produsert i Sverige. Ambisjonen er at GRYR blir tatt godt imot av det norske markedet, slik at investeringene som kreves vil lønne seg.

Det spirer og GRYR

GRYR har vært å finne i butikkhyllene siden 2018. Nå trapper TINE opp innsatsen med ambisjoner om å ta en tydeligere posisjon innen plantebasert mat og drikke.

– Allerede nå lanserer vi GRYR Revet, et plantebasert alternativ du kan bruke til for eksempel taco og pizza. I tillegg beholder vi selvfølgelig GRYR Matfløyel. Et produkt som har rukket å bli en storfavoritt i mange kjøleskap, på grunn av sin fantastiske evne til å både piskes og kokes, sier Linn Sinnes Abrahamsen