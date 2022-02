Mange norske forbrukere ønsker å spise mindre kjøtt og mer plantebasert – og etterspør et større utvalg av plantebaserte alternativer i butikken. Gjennom merket Naturli` jobber Orkla med å utvikle flere og bedre plantebaserte produkter.

– Et spørsmål vi får oftere og oftere, er hvor råvarene våre kommer fra, sier Agnes Bing Orgland, markedssjef for plantebasert i Orkla Foods Norge, i en pressemelding.

Til nå har Naturli` brukt sertifisert soya- og erteprotein fra Europa i sine plantebaserte produkter. Parallelt har de jobbet for å ta i bruk norske råvarer – blant annet sammen med forskere i prosjektet «Food Pro Future».

– Norskproduserte proteinkilder har så langt ikke vært tilgjengelig. Siden 2017 har vi jobbet med å gjøre noe med det, og vi har testet potensialet i ulike norske planteproteiner, forteller Orgland.

Testingen har nå gitt en tydelig vinner: Åkerbønnen. Denne våren kan forbrukerne finne Naturli`s plantebaserte burger med norske åkerbønner hos Meny, Spar og Oda.

Åkerbønnen er også kjent som hestebønne, bondebønne og favabønne. Men den kan også kalles for «superbønnen». Her er tre gode grunner til det:

1. Bra for klima

Mens Naturli`s soyabaserte plantebaserte burger har 14 ganger lavere CO2-utslipp per kg enn en kjøttburger, er klimagevinsten hos Naturli`s burger med norske åkerbønner enda større. Den nye åkerbønne-burgeren har 20 ganger lavere CO2-utslipp enn tilsvarende burger av kjøtt.

– Det er først og fremst fordi åkerbønnen er en enda mer klimavennlig råvare, forklarer Orgland.

Åkerbønnene dyrkes i Østfold, foredles utenfor Stavanger og produseres på Orklas fabrikk i Fredrikstad.

2. Bra for smaken

Det er ikke første gang Naturli` bruker åkerbønner i burgerne sine. I samarbeid med Choice Hotels lanserte de i fjor sommer burger med åkerbønner – da under navnet Favaburger – på menyen til 28 ulike hoteller i hele Norge. Da var åkerbønnene riktignok ikke norske, men åkerbønne som ingrediens i burger fikk Naturli` testet på mange sultne nordmenn.

– Åkerbønnene skaper en god tekstur i burgeren, og sammen med ertene gir burgeren enda bedre smak, mener mange. Det har kommet svært gode tilbakemeldinger fra gjestene på hotellet, sier Orgland.

Totalt ble det solgt 10 000 favaburgere i løpet av siste halvdel av 2021.

3. Bra for bonden

I tillegg til økt klimagevinst og smaksopplevelse, har åkerbønnen flere positive egenskaper av betydning for bonden. Den gamle ursorten stortrives i Norge. Den inneholder mer protein enn kornsortene vi dyrker i Norge – noe som er positivt for den økende etterspørselen etter plantebaserte proteiner.

I tillegg gjør åkerbønner matjorden mer fruktbar. Åkerbønneplanten tilfører næringsstoffer til jorden som gjør godt for andre matplanter som skal vokse der året etter.

Disse egenskapene kombinert med et fremvoksende marked for norske planteprotein, har potensial for å gi nye muligheter for verdiskaping i norsk jordbruk.