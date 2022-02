Gildes største pølselansering noensinne

PRESSEMELDING: - De nye pølsene er laget med mye grovkvernet svinenakke, som er en stykningsdel vi vanligvis ikke bruker i pølser. Ved å bruke svinenakke, som har god fettmarmorering, får man saftige pølser og god konsistens. Sammen med mye godt krydder og norske TINE-oster, tror vi det vil slå godt an, sier Nina Rishovd Stavenes, markedsdirektør i Gilde.

Smaksrike spesialpølser i mindre pakningsstørrelse er trendy og treffer den norske forbrukeren godt. Serien Pølsemakerens Beste kommer med fem forskjellige smaker som både er folkelige og internasjonale. Utover våren vil vi også endre emballasjen til et mer bærekraftig alternativ, med et resirkulerbart pappbrett som gir en plastbesparelse på 65 % prosent.

Pølsemakerens Beste er Gildes største lansering i 2022.

Sunne og bærekraftige alternativer

Interessen for bærekraftig matproduksjon øker. Maten vi spiser har betydning for folkehelsa. Gjennom å merke våre produkter enda tydeligere kan vi hjelpe folk å velge norsk kjøtt og sunne alternativer. Både Prior og Gilde satser videre på nøkkelhullsmerkede produkter, en merkeordning som gjør det lettere å velge matvarer som inneholder mindre fett og salt.

- Flere av de nye produktene vi nå lanserer er magre alternativer i tråd med forpliktelsen vi har overfor myndighetene, der vi skal redusere salt og mettet fett i våre produkter. Nortura må ta et samfunnsansvar for å utvikle produkter som er sunnere og bedre for den norske befolkningen – noe som vi er veldig glade for å kunne bidra til, sier Nina Rishovd Stavenes.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Norske Spisefakta i 2020 sier 7 av 10 at de helst ikke vil få i seg for mye fett.

Gilde utvider derfor Go med to nye produkter, Go’ Falukorv og Spekeskinke. Begge har 50 prosent mindre fett enn vanlige alternativer og inneholder mindre salt. Prior utvider sortimentet for kalkunprodukter i stekepose, som har hatt en god salgsutvikling gjennom 2021. I tillegg lanseres en rekke nye nøkkelhullsmerkede produkter.

Nøkkelhullet



Ferdigpakkede matvarer som inneholder mindre fett, mettet fett, salt og sukker og mer kostfiber enn andre matvarer i samme matvaregruppe, kan merkes med Nøkkelhullet. I tillegg til, å sette konkrete mål for reduksjon av salt og mettet fett i Norturas produkter, har Nortura også et stort fokus på å øke produkter som er nøkkelhullsmerket.

I det nye sortimentet som fra nå kommer i butikk, er det flere smaker som kan assosieres med minner og matopplevelser fra utlandet. Krydder fra Provence, krydret italiensk spekeskinke, meksikansk jalapeño i burger eller grove tyske pølser er del av de nye smaksopplevelsene.

Nyheter fra Gilde og Prior

Gilde Pølsemakerens Beste

Gilde Pølser - Jalapeño og Ost. Spenstig jalapeñopølse med smakfull Jarlsberg®. 225g

Selges hos COOP.

Gilde Pølser - Røkt Bratwurst. Saftig, grovkvernet røkt pølse med smak av karve og merian. 225g.

Selges hos Rema 1000.

Gilde Pølser - Chorizo. Saftig, grovkvernet spansk pølse med smak av paprika og chili. 225g.

Selges hos COOP og Rema 1000.

Gilde Pølser - Siliana og Ost. Grovkvernet pølse med biter av Siliana salami og smakfull Jarlsberg®. 225g.

Selges hos NorgesGruppen

Gilde Pølser - Chili og Ost. Grovkvernet pølse med habanero chili og smakfull Østavind®. 225g.

Selges hos NorgesGruppen.

Øvrige nyheter

Prior Kalkun Lårstek paprika i stekepose. Utbeinet, krydret og surret lårstek av kalkun, pakket i stekepose, som gir et ekstra saftig resultat. Ca 876 g.

Selges hos NorgesGruppen.

Prior Salatkjøtt - ferdig grillet og spiseklar. Nå med saftigere lårkjøtt. Passer perfekt til salater og wraps. Raskt og lettvint og med 27 prosent proteiner kan det nytes med god samvittighet.

Selges hos NorgesGruppen.

Gilde Pålegg - Løvtynn Provencefilet. Renskåret ytrefilet med Provence krydder. Saftig og smakfull med høyt proteininnhold. Nøkkelhullsmerket, 110g.

Selges hos NorgesGruppen og COOP Mega og OBS!

Gilde Pålegg - Go' Falukorv i magrere utgave. Pølsen har 50 prosent mindre fett og redusert saltinnhold. 200g.

Selges hos NorgesGruppen og COOP Mega, OBS! og Extra.

Gilde Postei - Familiens Postei med salami 150g. To påleggsfavoritter i én bidrar til å tilføre mer smak.

Selges hos Coop.

Gilde Spekemat - Go' Spekeskinke med 50 prosent mindre fett og mindre salt. 80g

Selges hos REMA.

Gilde Spekemat - Siliana Spekeskinke. Smaksatt spekeskinke med Siliana krydder, 80g. Tynne og møre skiver. Passer like bra som tapas, antipasti og på pizza.

Selges hos alle kjeder

Gilde Vellagret spekeskinke – mørere med enda tynnere skiver. 100 g.

Selges hos COOP.

Gilde Panert - Crispy Burger Laget av smakfullt svinekjøtt med urter, jalapeno og ost. Grovkornet og ekstra sprø panering. Skålen er laget av resirkulert kartong. 270g.

Selges hos Rema 1000 og NorgesGruppen fom uke 8.

Gilde Løvbiff - Består av 6 stk. frossen løvbiff, og inneholder 88% storfekjøtt. 600g.

Selges hos Coop.

Gilde Løvbiff - Består av 2 stk. frossen løvbiff, og inneholder 99% storfekjøtt. 240g

Selges hos Coop.

Gilde Svin - Røkt Nakke i bit (uten ben) 1,2 kg vil være et kampanjeprodukt i NorgesGruppen.

Gilde Storpakk Bacon - Bacon Skivet 400g