Årets småisnyheter fra Hennig-Olsen Is

PRESSEMELDING: – Iskremtrenden i år er en blanding av nostalgisk tradisjon og spennende nyheter. Vi henter fram en klassiker som mange forbrukere har ønsket seg tilbake; vi fortsetter med plantebasert is og vi kommer med helt nye smaker for iskremelskere, i form av fersken og ekte pistasj. Vi håper at alle kan finne sin nye favoritt, sier Paal Hennig-Olsen.

Friskis Fersken er en ferskenfruktis med hele 18 prosent frukt, dyppet i et syrlig fruktistrekk med gul og rød farge.

– Friskis Fersken er perfekt på varme dager når du trenger noe forfriskende. Hvis du liker friske smaker, frukt, eller rett og slett er glad i fersken, kommer Friskis Fersken til å bli en favoritt. Liker du ferskenbitene fra smågodthylla liker du garantert denne nyheten i isdisken også, sier Hennig-Olsen.

Idyll Salt Karamell er neste generasjons plantebasert karamellis med salt karamellsaus dyppet i vegansk sjokolade og crispkuler.

– Vi ser at stadig flere etterspør plantebaserte alternativer. Vi må hele tiden ta forbrukeren på alvor og videreutvikle vårt sortiment i tråd med utviklingen. Høy kvalitet og god smak er naturligvis sentralt i vårt innovasjonsarbeid, og vi tror derfor Idyll vil bli et populært plantebasert alternativ i småisdisken, sier Hennig-Olsen.

SvalBar er en fløtebasert peanøttis med karamellsaus og salte peanøtter dyppet i ekte sjokolade. Den klassiske isbaren gikk ut av produksjon i 2003, men kommer nå tilbake i isdisken etter å ha blitt kåret som soleklar vinner i en forbrukertest gjennomført av Hennig-Olsen Is sitt eget kundepanel.

– SvalBar er en nostalgisk klassiker som vi håper og tror vil vekke mange gode minner. Det er veldig gøy at vi skal relansere denne klassikeren og selvsagt skal lanseringen markeres på en spesiell måte på Svalbard, sier Hennig-Olsen.

For Svalbards befolkning lanseres iskremen i Mix Isbjørnbutikken til prisen den ble solgt for ved lansering på 80-tallet. Hennig-Olsen Is kjører også konkurranse i samarbeid med Visit Svalbard der deltakerne kan vinne opplevelser på Svalbard levert av Svalbard Adventures.

Crème Ekte Pistasj er en fløteis med ekte pistasj, Hennig-Olsen Is egen pistasjsaus og karamelliserte salte pistasjnøtter.

– Dette er en fargesprakende småis, med spennende smakskombinasjoner som utfordrer det etablerte. Mange nordmenn har et forhold til pistasjis, men smaken av naturlig pistasj er nok ganske ukjent for mange. Crème Ekte Pistasj er ekte vare og kompromissløs på smak. Dette tror vi de smaksbevisste vil sette stor pris på, sier Hennig-Olsen.