Årets varenyheter  fra Synnøve

PRESSEMELDING: Hverdagen er tilbake og Synnøve byr på en rekke nye godbiter til både store og små, til deg som er i farta eller bare liker å kose deg litt ekstra.

Først ut er nykommeren Synnøve Norsk Juice Eple & Plomme og Synnøve Norsk Juice Eple og Solbær.

To helt unike blandinger basert på kun norske råvarer, presset og tappet i Hardanger. Den friske og syrlige smaken av epler møter en dyp og fyldig smak av solbær og den søte og friske smaken av norske plommer. En tidløs smak med minner om norsk natur. Perfekt til frokost, middag, kveldskos eller nytes alene.

Synnøve PÅFYLL® er en yoghurtsmoothie som inneholder chia og quinoa og kommer med to smaker, Mango og Pasjonsfrukt og Eple, Guava & Ingefær. Smoothien skal være et smakfullt, enkelt og næringsrikt alternativ til mellomtid for deg på farta.

RÅ Kaldpresset Appelsin og Eplejuice on the go!

Bestående av kun ferske epler og appelsiner tappet rett på flaske, er RÅ Kaldpresset juice nok et herlig forfriskende alternativ til en tørsteslukker.

Ved å kaldpresse juicen vil næringsstoffer og smak bevares bedre. Flasken rommer 200 ml og er derfor perfekt å ha med seg i jobbvesken, på tur, som påfyll etter trening eller rett og slett i kjøleskapsdøren! RÅ Kaldpresset juice kan du få i to varianter appelsin og eple!

Synnøve Gresk Gourmet med to nye favoritter!

Synnøve Gresk Gourmet utvider gourmetfamilien med to nye favorittsmaker Cookies & Cream og Triple Chocolate Brownie som begge toppes med myke browniebiter.

Yoghurten er laget på en fyldig 10 % fettbase som gjør den ekstra fløyelsmyk og kremete i konsistensen. Perfekt som hverdagskos, en rask frokost eller et sunnere alternativ når søtsuget melder seg!

Synnøve Gresk Smøre & Bake Naturell

Synnøve velger denne gangen å utfordre det etablerte smøreost-markedet ved å komme opp med sin egen vri basert på yoghurt. Smørosten inneholder kun naturlige ingredienser helt uten konserveringsmidler og tilsatt salt.

Synnøve Gresk Smøre & Bake Naturell har en luftig og kremet konsistens og kan benyttes som pålegg, til matlaging eller for eksempel til baking av ostekake.

Synnøve Gårdsost kommer nå i 1 kg!

Etter mange positive tilbakemeldinger fra dere i 2021 kommer nå Gårdsost endelig i 1 kg!

Takket være en helt unik ostekultur med melk fra Eid og Ner-Brørs gård i Namdalen, blir osten ekstra fyldig og har mere smak. Ystet med lidenskap for ost av vår erfarne ystemester Rune Rædergård på ysteriet i Namsos. Gårdsosten vil være perfekt som nistemat, til ost og kjeks eller til en deilig lørdagsfrokost.

Tips: Prøv den gjerne som topping på pizza!

Synnøve Lettost 40 % mindre fett blir et fast alternativ i sortimenthyllen

Våre kunder blir stadig mer bevisste på hva de spiser og flere ønsker derfor et lettere alternativ til det som er tilgjengelig i dagligvarehandelen i dag. Resultatet fra 2021 kunne vise til at markedet med bakgrunn i etterspørsel av lettost vokste med 23 %. Størst vekst av alle hadde Synnøve Lettost med hele 47%.

Etter stor entusiasme fra våre forbrukere, blir lettosten nå et fast alternativ til vanlig ost.

Synnøve Lettost har samme gode smaken, bare 40% mindre fett. En familie kan spare hele 5 kg fett i året bare ved å bytte til Synnøve Lettost. Osten er like god på brødskiva som den er i en herlig toast!

Synnøve får Nyt Norge-merke

Synnøve Finden produserer alt av gulost i bit, skivet og revet både til forbruker og industri. I tillegg til brunost og prim, dukker det stadig opp innovative produkter som Sjoko Loco og klemmeost. Årlig bruker Synnøve Finden 130 millioner liter melk fra norske bønder til å yste fram disse gode og innovative osteproduktene. Dette ønsker vi å tydeliggjøre og har derfor fått Nyt Norge på våre forpakninger slik at det skal være enklere å velge norsk i butikk.

Brunosten er en klassiker på frokostbordet. Noen liker Fløtemys mens andre igjen foretrekker den noe kraftigere Gudbrandsdalosten.

Nå satser Synnøve på utvidelse av barneporteføljen og har i samarbeid med Qvisten Animasjon lansert en ny gøyal brunost. Kutoppen Mild & Snill Brunost er en mild og barnevennlig versjon med tilsatt jern som like gjerne kan spises av hele familien!

Undersøkelser viser at mange nordmenn og særlig barn, får i seg mindre jern enn hva som er anbefalt. Noen skiver grovt brød med brunost innimellom er derfor å anbefale for deg som står i faresonen for å få i deg for lite jern.

Synnøve Mild & Snill brunost er laget på kumelk og er ikke tilsatt sukker. Alt sukkeret kommer fra melken.

I tillegg til at brunosten er beriket med jern, er den også naturlig rik på kalsium og jod. Dette gjør Synnøve Mild & Snill Brunost til et godt valg for barn.

Synnøve Kjøleskapsgrøt – nå uten tilsatt sukker!

Produkter uten tilsatt sukker er den viktigste driveren når det kommer til valg av frokostblandinger hos forbruker. Derfor har vi valgt å erstatte sukkeret med tørkede dadler, for å opprettholde den gode smakskombinasjonen.

Synnøve Kjøleskapsgrøt kommer med to herlige smakskombinasjoner og er proppfull av gode og næringsrike ingredienser, som havregryn, chiafrø og solsikkekjerner.

Velg din favoritt blant Eple, Kanel og Pekan eller Blåbær og Vanilje og lag din egen kjøleskapsgrøt, med Synnøves nye grøtmix: Tilsett melk på kvelden og rør om. Sett i kjøleskap over natten og voila!

Topp gjerne grøten med ferske bær, kokosflak, cacaonibs og en oppkuttet banan. En perfekt start på dagen!