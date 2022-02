Seks gode kjøp fra Burgund

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



Under Burgund-slippet på Vinmonopolet nylig gikk det bare noen få minutter før 2019-årgangen til de mest ettertraktede vinene var solgt.

– Responsen har rett og slett vært enorm. Vi vet at dette er ettertraktede varer, men dette var over all forventning, forteller produktsjef Arnt Egil Nordlien hos Vinmonopolet til Kapital.

Under slippet fikk 32.200 flasker nye og forhåpentligvis lykkelige eiere, men de aller fleste av kundene fikk ikke kjøpt noe, da det er tilgjengelig for lite vin fra de mest kjente vinprodusentene . Den manglende tilgangen på noen viner skaper skuffelse og gir et inntrykk av at det er umulig å gjøre gode kjøp fra Burgund, men fortvil ikke. Det er fremdeles mulig å gjøre gode kjøp, men det krever litt innsats å finne de riktig gode vinene.

Seks gode kjøp:

Stor rift om godbitene

Det er likevel et faktum at det er svært stor rift om godbitene fra Burgund. De siste tiårene har prisene gått i været på vinene fra produsenter som Leflaive, Domaine de la Romanée-Conti og Lafon, for å nevne noen. Prisoppgangen begynte forsiktig tidlig på 90-tallet, og resultatet for de fleste av de mest kjente vinene er at de blir investeringsobjekter eller kjellerviner som aldri konsumeres.

Verdens dyreste vin: Vinmarkene til Domaine de la Romanée-Conti Foto: Bourgogne Wine Board

Allokering er ordet enhver vinentusiast elsker og hater, forteller Morten Sandberg i vinklubben Momtrachet som fokuserer på viner fra det sentrale Burgund. Han erfarer at det stadig blir vanskeligere og dyrere å få kjøpt vin fra kjente travere i Burgund.

– Høyere priser og mindre allokering gjør at man stadig oftere må prøve noe nytt og håpe på det beste, men når man er først bitt av Burgundbasillen, er det vanskelig å slutte, sier Sandberg.

Hvordan skal man da finne de gode kjøpene fra Burgund?

Nøkkelord som er verdt å merke seg og som vi anbefaler å styre etter i den evige jakten på gode burgundere, er vinifikasjon, generasjonsskifte og produsentens omdømme.

Vinifikasjon stadig bedre

Ser man historisk tilbake på Burgunds vinifikasjon, har mye blitt avgjort som et resultat av naturens lynne og den individuelle vinmakers erfaring med den aktuelle vinmark og kunnskaper om vinifikasjon. Resultatet var stor forskjell på kvalitet fra ulike vinprodusenter og fra samme vinmarker der det var mange eiere. Disse forskjellene mellom vinprodusentene skapte vinnere og tapere med hensyn til omdømme frem til slutten av 80-tallet.

Siden begynnelsen på 90-tallet og fremover har det imidlertid vært et gedigent kvalitetsløft i Burgund. Årsaken er lettere tilgang på informasjon, prisoppgang og nye generasjoners evne til å fornye seg eller endre gamle tradisjoner. Spesielt gjelder det arbeidet i vinmarkene gjennom året med oppbindingsteknikker og skifte til et mer økologisk landbruk. En stadig mer inngående og dypere forståelse av vinens kjemi og hvordan vinen lages, har gjort at flere vinprodusenter har løftet seg betraktelig i kvalitet.

I vår podcast Ukens vintips i Kapital uttalte redaktør i Vinforum og Master of Wine Arne Ronold at kvalitetsløftet har gitt en mulighet for mer ukjente underområder og vinmarker til å komme frem i lyset. Fra vårt ståsted handler en god vinifikasjon om å bringe frem viner med en fruktdrevet konsentrert stil og et balansert fatbruk. Sistnevnte syndes det fremdeles mye mot i Burgund, da overdreven fatbruk og dermed smak av fat blir applaudert frem.

Foto: Bourgogne Wine Board

Jakt etter generasjonsskifter

Med 3.577 individuelle vinprodusenter og 288 firmaer eller kooperativer vrimler det av vin fra Burgund. I mange tilfeller er vinene overpriset i forhold til kvaliteten. For å finne frem til prisgunstige og gode viner er et godt tips å være oppmerksom på generasjonsskifter hos vinprodusenter. Den nye generasjon bringer ofte inn erfaring fra breddesmaking av kvalitetsviner fra hele verden som deres foreldre ikke nødvendigvis har.

Et stadig mer globalt samfunn gjennom sosiale medier bringer unge vinmakere sammen, og det utveksles villig vekk kunnskap om vinifikasjon på tvers av kontinenter og land. Resultatet av kunnskapsdelingen er at gamle tradisjoner med å lage vin utfordres, og den nye generasjonen løfter omdømmet til familien når de lykkes med å lage bedre vin.

Burgund er stadig mer populært Foto: Bourgogne Wine Board

Omdømme betyr alt

“Evig eies kun et dårlig rykte” synger den folkekjære artisten Henning Kvitnes. Og nettopp omdømmet eller ryktet til produsenten er svært viktig når man jakter etter gode Burgundkjøp på kvalitet og pris. Dette er alfa og omega om man ikke vil kaste bort pengene sine. En sikker og god kilde til informasjon er boken og nettstedet Inside Burgundy med Master of Wine Jesper Morris.

For å finne frem til vin med god kvalitet bør man også sørge for å utvikle erfaring med hva man liker selv. En velkjent spøk i vinmiljøet er at alle elsker å snakke om at de liker vin fra vinmarken Montrachet, men fakta er at man kjøper vin fra nabovinmarkene i Puligny-Montrachet. Rett og slett fordi tilgjengeligheten av Montrachet er for lav. Et godt råd er å utfordre seg selv på kunnskap om hva man drikker og hvor det kommer fra. Burgund er en utømmelig kilde av informasjon, og med på kjøpet utvikler du din egen smak.