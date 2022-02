Februarnyheter fra Coca-Cola

Februar er lanseringsmåned i dagligvarebransjen, og Coca-Cola benytter anledningen til å lansere to nye drikker – begge uten sukker.

– Vi fortsetter arbeidet med å lansere sukkerfrie drikker, i tråd med vår strategi om å være en totalleverandør av drikkevarer som gir folk stadig flere smaker og alternativer å velge i, sier Tonje Haugen, markedssjef i Coca-Cola Norge, i en pressemelding.

Coca-Cola Lime

Coca-Cola uten sukker – med forfriskende smak av lime

I 2021 fikk Coca-Cola uten sukker en ny smak, som var mer lik den originale enn noensinne. Nå blir denne varianten også tilgjengelig med smaken av lime.

– Vi vet at mange ønsker flere sukkerfrie smaker å velge i, samtidig som mange også er glade i smaken av Coca-Cola i kombinasjon med sitrus. Nå kan alle disse kose seg med en kald Coca-Cola uten sukker med en forfriskende smak av lime, sier Haugen.

Den nye varianten blir tilgjengelig uke 8, som halvannen- og halvlitersflasker.

Fanta Mango

Fanta no sugar – med eksotisk smak av mango

Fanta er den nest eldste merkevaren til The Coca-Cola Company. Den finnes allerede i en rekke varianter her i Norge, og nå kommer sukkerfrie Fanta i en ny variant, med tropisk smak av mango.

– Fanta Mango no sugar er en herlig smakskombinasjon som har gjort det godt i smakstester, og vi vet mange nordmenn er glade i smaken av mango. Vi tror mange vil like den eksotiske smaken av nye Fanta Mango – en perfekt, sommerlig smak for den lysere tiden som ligger foran oss, sier Haugen.

Den nye varianten blir tilgjengelig uke 8, som halvannen- og halvlitersflasker.