Årets TINE-nyheter i hyllene

PRESSEMELDING: Det lanseres også en smaksrik osteblanding med geitemelk, som passer perfekt til den nye hvite pizzasausen og rømmedressingen.



Interessen for naturell yoghurt er stadig økende, både på grunn av helseaspektet, men også fordi det er et produkt med svært mange bruksområder. Mange foretrekker en fyldigere konsistens på yoghurten, gjerne kjent som gresk, men denne type yoghurt har frem til nå kun vært tilgjengelig via import. Nå kommer TINE med sin greske type som er fyldigere, laktosefri, proteinrik, produsert på Norsk melk i Norge.

Det brukes 2,5 ganger mer melk for å lage TINE® Yoghurt Naturell Gresk Type enn ved tradisjonell yoghurtproduksjon. Det er det som bidrar til at yoghurten blir fyldigere og rik på protein. Det som kalles gresk yoghurt i markedet i dag er produsert i Hellas, mens gresk type yoghurt kan produseres hvor som helst, også på Frya - midt i Gudbrandsdalen – av norsk melk.

Revet Geitost



Ekte Revet Ost Smaksrik er en ny spennende osteblanding med blant annet Hvit Geitost. I Norge har vi geitemelk av internasjonal høy kvalitet, som gjør at de Norske geitostene er både milde og smaksrike.Osteblandingen er utviklet i samarbeid med Kokkelandslaget og består av lik andel TINE® Norsk Mozzarella, TINE® Vellagret Norvegia og Snøfrisk® Ekte Hvit Geitost. Prøv den gjerne på hvit pizza, ostesmørbrød eller annet du liker å gratinere.

Plantebasert revet

GRYR® Revet gjør det enklere å velge plantebasert fordi den smelter perfekt og blir gyllen i ovnen. Den er utviklet i samarbeid med eksperter i Pizzabakeren® for å gi deg den ultimate smaksopplevelsen om du skal lage en pizza, lasagne, taco eller kanskje bare et digg ostesmørbrød! GRYR® Revet er beriket med vitamin B12, kalsium og vitamin D.





PlantebaserteGryr-produkter

Norsk havredrikk

For aller første gang kan det norske folk velge havredrikk laget av norsk havre i butikken. Etterspørselen etter plantebaserte produkter øker, og vi håper at når nordmenn skal velge plantebasert at de velger norsk havre i glasset. Begge havredrikkene er beriket med jod* som foreløpig de eneste på markedet.

Naturell varianten har en mild og god smak, som gjør det lett for mange å finne plass til den i hverdagen. Denne fyldige havredrikken, som har en rund og god smak, kan steames til en ekstra god kaffe eller brukes i matlaging og bakst. Begge variantene er også nøkkelhullsmerket.

Matfløyel



Nå får bestselgeren GRYR® Til Matlaging nytt navn og nytt design. Ta vel imot GRYR® Matfløyel: ingen ringere enn bestselgeren innen plantebaserte matlagingsprodukter*. Et produkt som har rukket å bli en storfavoritt i mange kjøleskap, på grunn av sin fantastiske evne til å både piskes og kokes.

De smaksrike produktene fra GRYR® skal gjøre det enklere å mestre plantebasert matlaging. Bestselgeren GRYR® Matfløyel er enkel å bruke fordi den fungerer like bra kaldt som varmt, i søte som salte oppskrifter. Den passer like godt i en hjemmelaget suppe som krem på pavlovaen. GRYR® Matfløyel har tilnærmet samme egenskaper og bruksområder som kremfløte og matfløte. Produktet er basert på herdet kokos- og rapsolje og har en nøytral smak.

Hvit pizzasaus

Hvit pizzasaus



Vi nordmenn spiser i gjennomsnitt pizza 31 ganger i året, og stadig flere har fått øynene opp for hvit pizza, hvor tomatsausen er byttet ut med ulike varianter av hvit pizzasaus. TINE® Hvit pizzasaus er laget av TINE® Crème Fraîche 18 % fett, hvitløk, paprika og basilikum. I tillegg lanserer TINE en rømmedressing som tilbehør til pizzaen. TINE® Rømmedressing er laget av TINE® Lettrømme 10 % fett og urter.

Junior Prim



TINE går fra Sprett Prim til TINE® Junior Prim, og har samtidig redusert mengden tilsatt sukker fra 8% til 3%. Dette er en prim som passer for kropper i vekst. TINE Junior Prim er naturlig rik på kalsium og jod, og beriket med jern. En brødskive med TINE Junior Prim (20 gram) bidrar med ca 15 % av anbefalt daglig inntak av jod og 25 % av anbefalt daglig inntak av jern.

Smørbar Proteinrik Lettost

TINE ønsker å gjøre det enklere å spise sunt, og relanserer derfor hele porteføljen på smøreoster med Norvegia® Lett som gir produktene mer protein og mindre fett.

Reseptene på bestselgerne Norvegia® Smørbar baconost og Norvegia® Smørbar skinkeost er forbedret med bacon av røkt og saltet sideflesk og skinke fra lår. I tillegg lanserer vi en helt ny variant med chili for de som liker en litt sterkere og smaksrik variant. Smøreosten er naturlig rik på protein, er laktosefri og egner seg like godt hjemme som til tur, skole og jobb.

Kokefløte

Kokefløte



TINE® Kokefløte 18 % fett er perfekt til koking over tid og skiller seg ikke ved varmebehandling. Kokefløtens fyldighet og robuste egenskaper, kombinert med redusert fettinnhold, gjør den ideell til hverdagsmiddagen.

Sportsdrikk



YT® Sportsdrikk er en blanding av vann, karbohydrater og elektrolytter som hjelper deg å opprettholde intensiteten på treningsøkten. Væsken rehydrerer, karbohydratene gir næring til musklene, mens elektrolyttene bidrar til å gjenopprette saltbalansen. Den gode kombinasjonen av karbohydrater og salter bidrar i tillegg til at væsken raskere tas opp i kroppen. Nå har YT® Sportsdrikk har fått en mer lettdrikkelig formula, og ikke minst en ny frisk smak av røde bær.

Foto: Cookie dough-melk

Kakedeig-melk



Litago® er tilbake, nå med en ny digg smak av Cookie Dough. Litago® er Norges mest kjøpte sjokolademelk, og har lang tradisjon for å utfordre på smak.

- Bakgrunnen for at vi lanserer en ny sesongsmak hvert år er for å tilby et rikt utvalg og spennende smaksvariasjoner innenfor smaksatt melk, som er et segment som hovedsakelig er dominert av sjokoladesmak. Når vi er på jakt etter nye smaker leter vi gjerne etter trender og inspirasjon i andre land og i andre kategorier. Husker du for eksempel Litago® med smak av smågodt, kanelsnurr eller brente mandler?

Denne gangen fant vi smaken på listen over favorittsmaker i iskrem. Litago® Cookie Dough lanseres uten tilsatt sukker fordi vi ser at flere etterspør sukkerfrie alternativer. Inneholder søtstoff.