Nye Orkla-varer i hyllene

PRESSEMELDING: Siden 1980 har Grandiosa vært hele Norges pizza, og i dag er nordmenn blant dem som spiser mest frossenpizza i verden. 2021 var nok et rekordår – aldri har det blitt spist mer Grandiosa enn i fjor. I 2022 dukker en ny pizzaserie fra Grandiosa opp i frysedisken – Grandiosa Delux.

Når nordmenn spiser pizza, forteller de at bunnen er avgjørende for smaksopplevelsen. Med den nye Grandiosa Delux får forbrukerne oppleve en helt ny bunn. Den er luftig, saftig og knasende sprø. Toppingen er i fire ulike varianter: 1. Skinke og mozzarella. 2. Pepperoni. 3. Kjøttdeig, bacon og skinke. 4. Taco. Sistnevnte pizza med taco-topping er også helt vegetarisk.

Flere plantebaserte alternativer

I dag sier 1 av 3 unge voksne at de spiser mindre kjøtt og mer plantebasert mat av hensyn til klima, ifølge Orklas Bærekraftsbarometer for 2021. NATURLI` lanserer også i år flere produkter som skal gjøre det enda enklere for forbruker å velge plantebasert.

En av nyhetene er NATURLI` Burgers med norske åkerbønner. Det er en 100% plantebasert burger med norske råvarer – produsert i Norge, på Orklas fabrikk i Fredrikstad. Burgeren er grov, tykk og saftig med et hjemmelaget utseende. Den tilberedes i stekepanne eller på grillen.

En annen nyhet for grillsesongen, er NATURLI`Gourmetpølse. Også 100% plantebasert og produsert på Orklas fabrikk i Fredrikstad. To plantebaserte is fra NATURLI` er også verdt å merke seg: « NATURLI` Peanut go Nuts!» med kombinasjonen av peanøtter, karamellsaus og deilige sjokoladestykker, og « NATURLI` Double Trouble» med creamy sjokoladeis og store chunky biter av brownie.

Folkekjære merker med nye smaker

Også innenfor pålegg, sukkerfri saft og frokostblanding kommer Orkla med nye, spennende varianter. Stabburet kommer med en kjøttfri variant: Grønnsakspostei. En saftig, mild og smøremyk postei laget av blant annet blomkål, søtpotet og kikerter. Posteien er beriket med jern og er derfor et godt alternativ til leverpostei.

Tradisjonen tro kommer FUN Light med to nye årets smaker. Men i år er de mer hemmelighetsfulle enn vanlig. « Den Rosa» og « Den Grønne» avslører smaken når du scanner QR-koden på flasken.

Også til frokosten kommer det nye alternativer. Bare Bra Müsli kommer med to nye varianter uten tilsatt sukker: « Kakao & Havre» og « Havre & Mandel». Quaker Cruesli Crunchy Bites er også en nyhet i butikkene denne måneden. Det er en knasende granola med gyllenbrune ristede korn av fullkornshvete, smakfulle puffede riskorn og knasende cornflakes. Den er rik på fiber og inneholder 51% fullkorn.

Nye varianter i kjeks-, snacks- og godterihyllen

Godteri-kjeks, sterk chips og Laban-familien utvides. Også i butikkenes kjeks-, snacks- og godterihyller dukker det opp spennende nye smaker.

All-inn sjokolade er den store trenden i kjekshyllen, og Nidar Creamy Chocolate svarer virkelig på dette. Det er en heldekt sjokoladekjeks fylt med melkesjokoladekrem. Emballasjen er gjort mer bærekraftig med mindre plast og økt fyllingsgrad – og den er i monoplast slik at den kan resirkuleres. Safari Cookie Dough er en annen kjeksnyhet. Det er den første kjeksen i norske butikkhyller som er fylt med cookie dough smak – en myk kjeks full av melkesjokoladebiter.

Storplate med Nidar Smash! er en melkesjokolade fra Nidar proppet full av Smash!-biter. Denne nyheten kombinerer to særnorske sjokolade-preferanser. For det første elsker nordmenn søtt, salt og sprøtt. Blandingen av sjokolade og snacks er unikt i Norge og har virkelig eksplodert her til lands med Smash! i spissen. For det andre er det en unik norsk greie at vi foretrekker sjokoladene våre i plater, mens det utenfor Norge er poser som er normen.

En annen kombinasjon av sjokolade og snacks er nyheten Nidar & KiMs Crunchos. Det er en helt ny sprø og ekstra luftig snacks fra KiMs dekket med melkesjokolade fra Nidar. Mer luftig snacks kommer til butikkhyllene. KiMs Air Crunch er en svært luftig snacks-nyhet som byr på en ekstra sprø spiseopplevelse. Den voluminøse kjernen med fire salte og luftige lag er noe som aldri før har vært i butikkene. En annen «hot» nyhet i chipshyllen er KiMs Hot Reaper. Dette er KiMs sterkeste potetchips med smak av chili. Sterke smaker er i vinden som aldri før, og denne chips skuffer ikke på sterkhet.

Så til en gledelig nyhet om familieforøkelse. Mange husker kanskje at Laban seigmenn fikk selskap av seigdamer i posen i 2020. Nå er endelig resultatet her: Noen skikkelig søte gullunger! Laban Søte Gullunger er en søt blanding av skum og gelé i fem friske smaker: Bringebær, eple, jordbær, sitron og bringebær/lakris.

Tannbørsten blir aldri den samme

Jordan Change er like unik som den er genial. Tannbørsten har utskiftbart børstehode. Med andre ord: Forbruker kan nå velge å bytte ut kun børstehodet istedenfor hele tannbørsten. Det gir en besparelse på hele 82 % plast – uten at det går ut over kvaliteten. Den plasten som brukes er resirkulert plast og emballasjen er laget av 100 % resirkulert papp. Jordan Change kommer i pakker med håndtak og to hoderm samt refillpakker med to hoder.

Kan tannbørste-utviklere lære noe av sportsbransjen? Ja, en hel del. Det er den nye superlette tannbørsten Jordan UltraLitebeviset på. Utskjæringene i håndtaket gir et kult design, men også en plastreduksjon på 50 %. Tannbørsten veier bare 9,5 gram, som er halvparten av vekten til en vanlig tannbørste. Jordan Ultralite er inspirert av nettopp sportsbransjen som lenge har jobbet med superlette materialer. Busten gir maksimal rekkevidde til jekslene, effektiv fjerning av plakk og en overlegen rengjøring av tennene.

Mer bærekraftig såpe

Forbrukerne ønsker alternativer til plast, og i fjor startet Orkla produksjon av refillsåpe i pappkartong. Nå kommer flytende Omo, Blenda og Milo med refill i kartong som erstatning for den gamle refillposen i plastlaminat. Det løser forbrukers største problem med posen, nemlig søl. Med helletut og kork har vi nå en brukervennlig refill, i tillegg er den også lettere å åpne og oppbevare. Kartongen gir 80-90 % plastbesparelse i forhold til plasflasken og 50 % i forhold til den gamle refillposen, som gir en årlig besparelse på 13,5 tonn plast. Både kartongen og korken er trebasert og kan resirkuleres som papp.

Flertallet av norske forbrukere ønsker å velge bærekraftige produkter. Klar er aktivt i kontakt med forbrukere underveis i produktutviklingen, og nå kommer en nyhet mange har ventet spent på: Klar Sjampo og Klar Balsam både i flytende form og i bar. Sistnevnte, Klar Sjampo og Balsam bar, er produkter helt uten vann. Waterless-produkter er et nytt format som mange finner attraktivt. De er drøye i bruk – en sjampobar tilsvarer to flytende sjampoflasker og balsambaren fire flytende balsamer. I tillegg spares det unødvendig transport av vann. Emballasjen i resirkulerbar papp gir dessuten betydelige plastbesparelser.

20-års jubilant med ny variant

Hårmerket Define fyller 20 år i år, og jubilanten kommer med flere spennende nyheter. Den milde og parfymefrie Define Mild & Sensitive Shampoo & Balsam motivrker tørr og kløende hodebunn og flass. Endelig kommer Define med en hårspray for menn. Den gir sterkt hold som varer og en matt finish uten at håret føles seigt eller stivt. Define relanserer også stylingserien for menn med optimalisert parfymenivå og nytt og friskt design. Serien består av de tre populære variantene Moulding Clay, Soft Mud og Aqua Wax.

Andre nyheter til badeskapet er Sunsilk Minerals Tørsshampoo med lett, naturlig hold, Dr. Greve Intimsåpe uten parfyme, og Dr. Greve Pro Retinol anti aging hudpleieserie.